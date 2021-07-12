理財Q&A／婚後簽協議書 為時不晚

問：我和先生沒有簽婚前協議，如今已結婚三年，再補簽協議，來得及嗎？

答：婚後面對現實生活，開始出現原沒想到的棘手問題，這時如果雙方都願意簽婚後協議，一樣可求得心安。

婚後協議（postnuptial agreements）不像婚前協議（prenuptial agreements）那麼普遍，但具有同樣效力，可根據每對伴侶需求約定內容。

婚後協議可視為保護工具，夫婦兩人都可受益。 根據美國 婚姻律師學會（American Academy of Matrimonial Lawyers）2018年的調查，近年來，律師聲稱，母親支付子女撫養費、女性負責贍養費的人數有所增加。2010年的調查顯示，多數律師都注意到尋求婚前協議的客戶增加了。

不過，人們訂婚後，策畫婚禮可能讓人精力耗盡，沒有人會在走上紅毯前急於談論資產分割等具體事項，所以，假如本來希望簽婚前協議、或婚後財務狀況發生變化，簽婚後協議也許是上上策。

婚後協議是什麼？

婚後協議可讓已婚夫婦在將來萬一離婚時保護自己和資產。

紐約 律師事務所Greenspoon Marder旗下的Marital & Family Law Practice Group合夥人埃廷格（Arthur D. Ettinger）說，婚後協議越來越流行，有些人可能一開始就想訂婚前協議，只是一些理由拖延到婚後，婚後協議也可修改婚前協議中的內容。

事實上，婚前協議和婚後協議的目標相似，華盛頓特區律師安德斯（Joel W. Anders）認為，婚後協議條款可能比婚前協議更嚴格、務實，因為婚後對彼此有更多了解，對於日後一旦分道揚鑣該怎麼做，會有更強烈具體的看法。

訂婚後協議的理由？

婚後協議有許多用途，而簽訂婚後協議的普遍理由是婚姻出現問題。

芝加哥律師事務所Hoffenberg & Block合夥人阿斯羅（Gabriela O. Asrow）說，如果配偶不忠，可能驅使夫婦簽婚後協議，藉此明訂萬一有人再出軌，將如何在離婚時分配資產。

阿斯羅補充，簽婚後協議的另一原因是，雙方婚姻已無品質可言，但從經濟角度看，離婚將導致各種成本增加，於是繼續保持婚姻狀態以便聯合報稅，婚姻有名無實，在婚後協議下，過著獨立生活。

其他常見原因

第一，後悔沒有簽婚前協議。也許婚禮前時間不多、或婚姻現實已開始陷入困境，婚後簽協議與婚前協議同樣有效。

第二，夫婦其中一人打算開公司，婚後協議可保護企業和任何商業夥伴。

第三，財務狀況生變。 也許其中一人不負責任、或其中一人突然贏得彩票，無論如何，婚後協議可在紙上明訂債務分配和未來還債計畫。

第四，其中一人在婚姻狀態下停止工作。萬一將來離婚，簽婚後協議可保障放棄就業 而留在家帶孩子的那一方得到照顧。

第五，處理前段婚姻子女的權益。婚後協議可作為遺產規畫工具，將資產留給前段婚姻中的孩子；更廣泛地說，婚後協議有助於實現一遺產規畫目標。

婚後協議包括什麼？

每份協議都不同，可為每對夫婦量身訂制。

協議內容通常包括有關雙方資產、贍養費以及其他付款計畫（如另一方的法律費用和子女撫養費）等決定。一份協議書可能三頁就夠了，涵蓋基礎知識，也可能長達30頁，包括許多細節，端視每對伴侶需求而定。

如何簽婚後協議？

有些州要求夫婦兩人各有不同律師代表，因此，了解居住州的要求、而後找到適當律師很重要。

找到合作律師後，可提供所有資產清單，然後就關注重點進行討論。

專家說，婚前或婚後協議對多數婚姻都有用。第一步是與律師交談，看看這樣的協議是否能實現目標。