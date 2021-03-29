全美去年4900萬人受害 拒當詐騙肥羊 謹記3大警訊

去年，全美約有4900萬消費者因身分詐欺 受害。損失約560億元。

研究機構Javelin Strategy & Research三月下旬公布2021年身分詐欺報告，全美因所謂的「傳統身分詐欺」（traditional identity fraud）而造成約130億元損失，網路犯罪分子竊取受害者的個人資料，再藉由洩露數據等從中牟利。

然而，去年最主要的損失430億元是因身分盜用詐欺，犯罪分子直接與消費者互動，藉由自動語音電話（robocalls）和網路釣魚電郵（phishing emails）之類的方法竊取個人訊息，這些受害者平均每人損失1100元。

Javelin Strategy＆Research詐欺與安全首席分析師巴扎德（John Buzzard）說，身分詐欺發展至今已可看出犯罪分子直接鎖定消費者竊取個人身分訊息所需要的時間。

一場疫情 大幅改變人們購物和轉帳方式，犯罪分子便瞄準數位錢包（digital wallet）和Apple Pay、Zelle等點對點付款方式，去年，全美約1800萬人在操作這些付款方式時被詐欺。

身分保護服務業者Generali Global Assistance全球身分和網路保護服務執行長沙弗（Paige Schaffer）說，詐欺文化正在轉移，疫情讓家庭和企業出現更多的安全漏洞。

不論身分詐欺的方式如何改變，事先往往有警訊。以下三大警訊值得特別注意：

第一警訊：不請自來的電話或電子郵件

詐騙 技術日新月異，詐欺者比以往更容易假冒各種機構，舉凡國稅局之類的政府機構、乃至於消費者最喜歡的零售商，不勝枚舉。專家建議人們避免接聽來路不明的電話，與其直接接聽，不如耐住性子，讓來電者到語音信箱留言，之後詳聽留言再判斷真偽。

假如您初步判斷認為應該真的是從政府機構收到合法訊息，也不要輕舉妄動，可到官網查看聯絡電話或電郵，主動打電話或發電郵回覆，不要照著來電號碼直接回電，以免中計上當。

萬一接聽了電話，務必記住，美國政府機構不會要求您為接收訊息或服務付費，此外，政府機構通常不會打電話、傳簡訊或透過社群媒體跟民眾聯繫，要求提供社安碼、銀行帳戶訊息或信用卡號，只要收到有人聯絡您並要求提供這些資料，十之八九是騙局。

第二警訊：高壓戰術

詐騙來電或郵件的另一重要特點是：他們總表示馬上、立即需要您提供敏感訊息，假如對方十萬火急要您立即配合做某些事情、或者揚言不立即採取行動就可能讓您蒙受損失，通常是紅色警戒訊號。

網路安全公司BTB Security管理合夥人施萊希特（Ron Schlecht）建議，無論接到任何來電或電郵都不要著急，先喘口氣，別倉促購買任何東西或洩露任何訊息。

此外，應確實了解最新的詐欺技倆和數據洩露趨勢，聯邦貿易委員會（FTC）時時掌握詐欺趨勢、並向消費者發出所發現的最新警訊，不妨到該機構網站註冊，要求透過電郵提供最新資訊，也可造訪該機構新冠狀病毒詐騙頁面。

第三警訊：過時密碼

欺詐者從過去幾年數據洩露中獲取人們的帳戶登錄訊息，因而衍生許多詐欺案。

為求自保，請定期檢查密碼、查看是否被洩露盜用。搜尋引擎谷歌（Google）提供免費的密碼檢查工具，可顯示哪些帳戶的密碼容易受攻擊或破壞，此外，諸如HaveIBeenPwned.com之類的網站可幫助發現電子郵件是否遭數據洩露。

身分盜竊資源中心（Identity Theft Resource Center）營運長詹姆斯．李（James Lee）說，定期更新密碼有助於阻擋他人未經授權登入帳戶；經常換密碼很不方便、甚至很痛苦，但必須要做，而且，不要全面用同一個新密碼，而要針對每個帳戶創建唯一密碼，可用歌曲名稱或書名，較容易記住。

密碼越長越複雜，就越安全；李先生說，詐欺者用加密工具可在幾秒內解出一個僅用字母的六字符密碼，但要破解一個結合字母和數字的12字符密碼需要數十年。

即使登錄時已使用安全密碼，李先生仍建議針對帳戶採用雙因素身分驗證，這不僅要輸入密碼，還要通過登錄手機、或者輸入發到電郵或簡訊的特殊碼再次確認，安全加倍。