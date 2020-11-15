遲繳卡款 傷信用評分

幾乎每個人都擁有幾張信用卡 ，偶爾也會忘了按時付款，有些人會發現，自己的信用評分下降了，懷疑是逾期付款影響了信用評分（FICO）。 事實上，付款紀錄是信用評分的重要組成部分，大約占了信用評分的35％，超過三分之一。

專家指出，付款紀錄是決定信用評分的最大因素，因此就算是分期，也必須盡可能按時付款；如果持卡人確實逾期付款，則有三個因素可以決定對持卡人的信用評分產生多少影響。

逾期付款影響信用評分因人而異，持卡人的信用越好，越會感到信用評分下降的痛。實際上，根據FICO報告，有人因逾期付款導致信用評分下降180點，這位持卡人原先信譽良好，但他付款延遲了90天，所以導致信用評分劇降。專家解讀說，信用良好的人一直按時付款，因此一次嚴重的遲付，會發出危險信號，是否這個人的財務出了問題，才使他們的評分下降幅度更大。

信用紀錄較短的持卡人，在延遲付款後，也可能會看到信用評分急劇下降。由於關於持卡人的財務行為信息較少，因此延遲付款是一個不好的信號。

另一方面，信用評分較低的人，由於他們已經擁有不佳的風評，因此就算再延遲付款一次，也不會降低他們的評分。

越晚付款，越會嚴重影響持卡人的信用評分。自付款之日起，長達七年的未付款項，仍會保留在信用報告中。隨著時間流逝，延遲付款的總體影響會逐漸減小，並且當七年期滿時，過期的付款會從紀錄上消失；不過，持卡人的信用評分不一定會僅因逾期付款過期或紀錄刪除，而跳升100點。

延遲付款的影響會隨著時間而改變，一旦延遲付款紀錄消失，信用評分會提高多少，取決於多種因素，因此持卡人唯有保持良好的財務習慣，例如按時付款並保持較低的信貸使用率，才能使信用評分提高。

如果持卡人僅錯過了付款日一天，則可能無需擔心。在大多數情況下，貸方和債權人的寬限期，可以從幾天到長達十天不等。設定的寬限期，主要在解決小錯誤和郵寄或轉帳付款的滯後，如果付款在寬限期內到帳，則貸方可能不會算作遲付。

在付款逾期30天之前，大多數貸方不會向信評機構提出報告。付款逾期90天後，對個人的信用評分影響將更加嚴重。不過，一定要看清帳戶協議上的細則，以了解信用卡或貸款 是否有寬限期，並且避免養成依靠寬限期的習慣。如果你習慣於實際到期日後五天付款，那麼如果遇到一些緊急情況，則可能會錯過寬限期。

另外，即使在寬限期內付款，貸方沒有向信用機構提出延遲付款報告，但仍可能在寬限期內收取額外的利息和費用。