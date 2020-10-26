想嘗試「老式策略」投資？專家：現在正是時候

隨著年齡增長，人們可能質疑，兒時聽人重複提起的至理名言不是事實，好比說，醫學研究人員發現，每天吃一個蘋果並不能確保健康、遠離醫生，又如， 任何餐廰服務員都斬釘截鐵說：顧客並不總是對的。

金融界也有些被人傳誦的通俗道理，值得在年紀稍長進行投資 時好好思量一番。最古老、最常被一提再提的是：「5月賣掉後就離開。」一般人認為， 這句話源自喜好歡樂的英格蘭，在那裡，商人、銀行家和花俏的紳士夏季時離開倫敦到鄉下避暑，有錢人一休假，金融市場跟著打盹休息，於是出現這個通俗的說法，到了秋天有錢人重返市場，再度振作活絡。

時至今日，也許人們會想，美國多數人即便是金融大亨，也不會利用夏天到他們的鄉村莊園避暑，話雖如此，從整個股票 市場年復一年的季節性表現確實可看出一些模式，只要用心關注、跟著調整，隨著時間推移可提高投資績效。

從歷史經驗來看，10月底就一直是依循老式策略調整投資並從中獲利的絕佳機會。長期追蹤投資數據的《股票交易年鑑》（Stock Trader’s Almanac） 總編輯赫希（Jeff Hirsch）說，10月是進行投資組合調整的好時機。

11月到隔年4月投資 獲益較好

股票交易年鑑顯示，從5月1日到11月1日的六個月內，股市表現形成鮮明對比。1950年到2018年，道瓊工業指數 5月1日至10月31日的平均年收益率為0.6%，但11月1日至隔年4月30日平均年收益率跳增至7.5%。

從這個角度來看，根據股票交易年鑑，如果在5月至10月間投資1萬元，69年後淨賺1461元，相對的，如果11月到隔年4月間投資，將帶來超過100萬元收益。

2010年到2018年，道瓊工業指數在11月至隔年4月期間平均上漲8%，而下半年僅增長2%。

赫希說，不同時期的投資率差異主要歸因於人們的尋常行為模式。他分析，全球絕大多數人居住在北半球， 夏季期間，人們會遠離交易大廳、少碰投資組合，而花更多時間到泳池俱樂部、家裡後院或者高爾夫球場，從事這些休閒活動時，進入市場的現金流相對減少。

赫希的父親耶魯．赫希（Yale Hirsch）制定了利用季節趨勢投資獲利的老式策略，他建議投資者11月至隔年4月持有股票，5月至10月則持有債券或現金。

季節性投資 宜用稅收優惠帳戶

不過，對一般投資人來說，這樣的策略操作起來可能有點麻煩，一來，假如股票投資組合已經升值，清算應稅帳戶將衍生獲利所得稅，所以，赫希提醒，如果想採行這種策略，應該套用在稅收優惠帳戶，好比401(k)或個人退休帳戶（IRA）。

此外，投資研究機構CFRA投資策略長斯托瓦爾（Sam Stovall）表示，投資組合中保有大比例現金可能不好。史坦普500指數的季節獲利差距較小，二次世界大戰以來的夏季股票平均獲利率為1.4%，冬季期間回報率約6%。夏季獲利1.4%也許不算多，但還是遠遠超過保留現金所能得到的報酬。

斯托瓦爾偏好另一種投資操作方式，也就是：5月到10月持有醫療保健股票和主要的消費類公司（低迷市場中表現良好），到了11月到隔年4月，轉而持有對經濟周期較敏感的股票，包括技術、工業、非必需消費品和材料類股。交易所交易基金The Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) 便採行這種操作方式，每年課收0.6%費用，但是該基金度到目前為止度過艱難的一年，下降7.8%，史坦普500指數上漲7.8%。

赫希說，利用股市季節投資獲利的一種更簡單方法是：以10月作為投資組合調整的時間點；他最近已經開始跟人家說，10月買進，而後保持清醒。

赫希預期股市會好轉，現在是重新配置持股的理想時機，拋棄表現不佳的股票或基金、選擇出色股票來重新平衡資產配置。或許原本是年初或年底評估投資組合，但改在10月調整，更有機會掌握季節行情強勢而獲利。