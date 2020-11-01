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精英大學降低股市資金 押注高風險投資

梁源

一般人不會這樣操作自己的401（k）退休儲蓄帳戶，但美國頂級精英大學的校產基金已將投在股票市場資金降至自1929年大崩盤以來的最低水平，而且他們將一半的資產（或者說是一半的校園）押在隱密性高、流動性低和極高風險的私募股權基金和對沖基金上面。

劍橋大學商學院兩位教授和一位研究員進行了一項新研究，發表在最新版的《金融分析師雜誌》上。當然，美國精英大學的投資策略會引起一些質疑，很多人想知道，這些操作的人瘋狂嗎？或者是天才？難道他們知道其他人不知道的東西嗎？

畢竟，白手起家的億萬富翁沃倫•巴菲特（Warren Buffett）提醒每個人 ，對沖基金和其他花哨的高收費基金從長遠來看，確實不大可能表現得比平凡、乏味的低成本指數基金好。

從一些簡單的數字就可看出端倪，甚至巴菲特自己操盤的伯克夏•哈瑟威公司的表現，在過去的十年中也不及史坦普500指數基金。

英國學者研究了美國排名前12位大學的校產基金，包括所有的常春藤盟校以及史丹福大學、芝加哥大學等一些頂尖大學，並研究了他們在過去100年中如何處理其龐大的投資組合。

簡而言之：這些學校的投資策略不錯─落後於史坦普500指數基金 -1.63%， 但這些學校的操盤手仍然沒有意思改弦更張。

細究過去100年間，這些頂尖學府的操盤手一開始還算正常，主要投資於債券。數據顯示，自1900年代初以來，大學的校產基金普遍擊敗了股票和債券的混合投資組合。他們所謂的夏普比率（Sharpe ratios）意味著他們的投資組合賺取的收益要遠遠高於股票市場，即使在第二次世界大戰以來蓬勃發展的股市中，也是如此。表現最佳的普林斯頓大學，每年平均以0.3個百分點的速度擊敗股市，耶魯緊隨其後；哈佛名列第七。

然而在最近的幾十年中，大學的操盤手開始轉變。「另類資產」（換句話說，對沖基金和私募股權基金）是在1980年代引入精英大學的組合，如今它們已取代股票，成為投資組合中的主導資產，平均權重接近50。

三名英國學者補充說，儘管全球金融危機使流動性較弱的資產面臨挑戰，並且對這類資產獲利能力的擔憂日益增加，更不必提那些令人望而咋舌的手續費用，各精英大學依然不改策略，他們持有的一般股票，已削減到26％左右，這是自1920年代以來的最低水平。

三名英國學者指出，最近的研究顯示了另外兩個現象。總體而言，第一，校產基金剛剛度過了令人失望的十年，部分原因是這些「另類」投資的績效下降。第二點是，2013年的一項研究發現，私募股權基金對大學校產基金的確發揮了很大作用，但直到2000年左右才開始普及，當時它們開始變得越來越普及，並且不斷有新資金注入，表示追趕名校腳步的不乏其人。

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