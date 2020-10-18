正確投資組合 退休安度風浪

今年以來股市動盪起伏，讓許多小投資 人驚慌失措，尤其是退休 者就怕崩盤，賠光老本。投資專家說，其實也不用太過悲觀，只要注意以下幾個數字，應能安度風雨。

一是通貨膨脹 率。從歷史上看，通貨膨脹率在3％至3.25％之間，但在過去十年中，該比率已大大降低，但是將3％用於計畫目的是有意義的。在進行財務計算時，應該首先確定投資的期間，然後預期資產隨時間而增長，同時還要考慮通貨膨脹。例如，今年10萬元的購買力，到2030年時，可能只有7萬5000元。

另一個重要因素是合理與實際的回報率。所謂的「合理」取決於所涉及的風險程度。從歷史上看，股票投資的合理回報率約為每年9％；在固定收益市場中，通常會出現5-7％的收益，但如今3-5％的收益可能是更現實的估計。所謂的「實際」回報率是一個更重要的考慮因素，因為它反映了投資人在通貨膨脹之外賺了多少錢。例如，如果在通貨膨脹率為3％的一年中，從股市賺取了9％，實際回報率則為6％，當然這仍然不錯。如果資產僅以通貨膨脹率的速度增長，那並不是真正的增長，這只是意味著它們沒有被耗盡。

投資人若能利用複利的力量，也能獲得可觀回報。例如，假設從30歲開始儲蓄，一直到65歲退休，如果每兩個月儲蓄500元，假設股本投資的年回報率為9％，則退休時的收入足以安享餘年。如果保守投資於股票和債券組合，回報率很可能是6％，則退休時亦可衣食無憂。

有許多人喜歡定存。目前，聯邦基本利率為0.25％。一年前，該比率為2.25％，在這種環境下，儲戶等於受到懲罰，因為很難獲得足夠的資本回報，來抵消通貨膨脹，可說是「愈存愈少」。財務專家說，手上有足夠的可用現金，有其必要，將三到六個月的收入留作現金儲備，就可以避免在緊急情況下動用股票。

投資者擁有多少債務，也應列入財務評估。確定債務對收入的比率將很有幫助，因為這個比率忠實地反映一個人的財務狀況。通常可接受的債務比率是36％或以下，因此，如果債務比率較高，那麼就要考慮建立更大的現金儲備。

在COVID-19時期，對於退休者來說，要保持長遠眼光，而不是專注於當前的危機。在過去的100年中，發生了18次衰退，經濟學者通常將其視為連續兩個季度GDP下降，而每次衰退的嚴重程度和持續時間都有所不同。例如，從1929年8月到1933年3月，大蕭條持續了三年零七個月，而從2007年12月到2009年6月，大蕭條持續了一年零六個月。近80年之間的其他衰退，持續不到一年；但是在每種情況下，歷史都證明，復甦總是緊隨其後。

投資者必須了解，就像風雨無阻一樣，投資也將面臨起伏。但是，如果構建了正確的投資組合，保持了足夠的現金儲備，並坦誠面自己的財務狀況，那麼應該能夠度過任何艱難的環境，看到風雨之後的日出。