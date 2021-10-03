稅務漫談／不良代理報稅人 吊銷PTIN

IRS加強規範業者，將吊銷不良的代理報稅人資格。（美聯社）

2021年5月，財政部 發布了《家庭計畫稅收合規議程》，其中包括一項未定義的提案，以規範付費代理報稅 人。為了解決這種情況，加州民主黨眾議員帕內塔(Jimmy Panetta)和南卡州共和黨參議員賴斯(Tom Rise)推出了《納稅人保護和代理報稅人水平法案》，該法案允許國稅局 監管付費代理報稅人並要求他們「滿足最低能力標準」。

該法案的主要措施包括：賦予財政部監管付費代理報稅人的權力；澄清所提供的權力是重新制定國稅局2011年的付費代理報稅人監管計畫；授權IRS撤銷不稱職或欺詐的代理報稅人的稅務識別號碼(PTIN)；澄清某些未簽字的代理報稅人(在律師、註冊會計師或註冊代理人的監督下準備稅表的人)不需要獲得PTIN；和要求政府問責辦公室研究財政部和州當局之間關於發放給有償報稅代理報稅人的PTIN和代理報稅人最低標準的信息共享。

自2011年1月1日起，如果是收費的代理報稅人，必須在稅表上使用有效的PTIN。而PTIN的使用不再是隨意的；如果沒有PTIN，必須使用新的國稅局註冊系統獲得一個編號。即使有PTIN但在2010年9月28日之前收到的，必須使用新系統申請新的或更新的PTIN。申請PTIN可以在線或使用表格W-12，紙質申請需要四至六周的處理時間。

帕內塔和賴斯說：「不稱職代理報稅人的錯誤導致許多納稅人因為自己的過錯而受到審計或處罰。《納稅人保護和代理報稅人水平法》將降低錯誤率，降低納稅人的風險，並有助於制止使用不合格的代理報稅人。

報稅專業人士代表也總結了對立法日益增長的需求：「稅法變得越來越複雜，這會產生更多可能發生欺詐的情況。這應該會導致國稅局有更多資源來教育納稅人和提供執法，但國稅局人手嚴重不足。現在這三個挑戰都沒有得到遏制，雖然我們可能無法對前兩個，即一個更複雜的稅法和一個資源受限的IRS做很多事情，但該法案解決了第三個挑戰，即代理報稅人的能力。稅法沒有變得更簡單，國稅局可能不會獲得它需要的資源，所以讓我們至少嘗試在我們可以改進的領域進行改進。」

全美注冊會計師協會、全國註冊代理人協會和全國稅務專業人員協會都支持該立法，業內公司Padgett Business Services和H&R Block也加入了這項立法。AICPA總裁兼首席執行官梅蘭肯(Barry Melancon)表示，「我們感謝帕內塔和賴斯在解決不稱職和欺詐代理報稅人，並保持納稅人對稅收制度的信心方面所表現出的兩黨領導力。納稅人需要並應得到這些保護，我們必須確保國稅局擁有進行適當監督所需的工具。」

此前，國稅局對代理報稅人的監管由於被Loving案判決禁止而被擱置，現在終於可以名正言順享監管「之尊」了。2011年，國稅局響應代理報稅人團體多年來的敦促以及自身對付費代理報稅人(Paid Preparer)表現的擔憂，要求付費代理報稅人通過初始認證考試、支付年費並至少完成每年15小時的繼續教育課程。國稅局依賴於1884年頒布的31 USC第330節，該節授權它規範和財政部交涉的代理人行為。

2013年，三名獨立的代理報稅人挑戰國稅局發布法規的權力，而地方法院同意他們的申訴，作出裁決「將法定文本和上下文結合起來，明確排除國稅局對31 USC第330條的解釋。」2014年，哥倫比亞特區上訴法院確認了地方法院的裁決，它裁定除其他事項外，代理報稅人不是有權約束他人的「代理人」。(作者為註冊會計師)