稅務漫談／兼職者 也可以申領失業金

有讀者來信問：我在一家紐約州 醫生診所打工，屬於兼職（part-time），不是診所的固定全職員工，每周工作兩天，收入是拿1099表。我聽說政府頒布了一個PUA失業金計畫，我作為半職工作者，可以領取政府的失業救濟嗎？

我的回答如下：

如果你符合資格，是可以進行部分申領（Partial Claim）的。除了你說的PUA，根據紐約州自2021年1月18日起實施的新規則，你也可能具備申領州政府常規失業金的資格。

首先來介紹失業金的種類。你所說的PUA是指疫情 失業援助（Pandemic Unemployment Assistance，簡稱PUA），這是針對小型企業所有者、自雇人士、獨立承包商以及其他不符合常規失業保險條件且符合疫情資格要求的人士的一種補助，《美國紓困 計畫法案》增加了在2021年3月14日至 9月4日之間29周的補助金。

而各州政府提供的常規失業保險（ Unemployment Insurance，簡稱UI）是指在一個12個月的福利年度中，最多可享受26周的補助金。

另外，還有疫情緊急失業補償（Pandemic Emergency Unemployment Compensation，簡稱PEUC），《美國紓困計畫法案》將原定於3月到期的這項補助延長至9月，增加了29周的補助金。

還有疫情大流行失業補助金（Federal Pandemic Unemployment Compensation，簡稱FPUC)，在2021年3月14日至9月4日之間的失業周中，增加300元的紓困補助金，只要符合UI和PUA的申請資格，也可以申請額外失業補助。申請失業補助必須具有合法得在美就業身分。

根據紐約州的UI新規則，現在兼職工作者可以根據一周中的工作時間（而非工作天數）來計算補助。此前，每周的失業補助是根據工作的天數來計算，這意味每天工作（無論工作一個小時還是八個小時），收益都會減少25%，這也意味著每周工作四天或更長時間的任何人（無論他們工作幾個小時或工作很少），都不會獲得任何好處。

在新規則下，兼職工作者可以盡可能多工作，並且滿足：工作少於30小時，每周總收入不超過504元。你每周工作兩天，如果你要符合申請補助的資格，必須保證總時長少於30小時並且每周總收入（而非淨收入）不超過504元。

你若是每周工作四個小時，收入不超過504元，你將獲得全部失業救濟金；每周工作4到10個小時，並且收入不超過504元，你將獲得失業救濟金的75%；每周工作10到20個小時，並且收入不超過504元，你將獲得失業救濟金的50%；每周工作20到30個小時，並且收入不超過504元，你將獲得失業救濟金的25%；每周工作30個小時以上，無論收入再低，你都沒有資格。

再來說PUA，申請PUA的前提是你不具備申請UI的資格，或者已經在39周之內用完了UI和PEUC（疫情緊急失業補償）的補助額度。申請PUA時，你需要自證在申請的前21天內你的自雇身分（self-employment）。

請記住，在申請失業補助的時候，你需要誠實報告你的每周收入和工作時間，報告你為全職（Full-time）還是兼職（Part-time），你必須保證自己積極尋求全職工作才能獲得部分福利，任何瞞報和違規申請都算作欺詐。

在這裡，也建議民眾如果失去全職工作，可以考慮從事兼職工作，從長遠來看可以促進你的職業發展，避免簡歷上出現空白。再者，通過將部分失業救濟金與兼職收入相結合，你也能保證有足夠的收入來源。

但是，如果你是拿W-2，即使每周兩天，仍然不符合PUA申請資格。（作者為註冊會計師）