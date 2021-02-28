稅務漫談／把退休金變創業金 細說ROBS優劣

稅法允許在一定條件下，可以從退休帳戶支取創業基金。（Pexels）

有讀者問：我原本是朝九晚五的工薪族，累積了自己的人脈和積蓄，現在打算創業。長年累積下來，我大約有60萬元的退休儲蓄。聽說可以利用退休計畫作為創業啟動金，我想知道如何操作，是否省稅？優劣勢又是什麼？

我的回答如下：

你所說的是商業初創公司轉換（Rollovers as Business Start-Ups，簡稱ROBS），允許通過轉換（rollover）的方式，將符合條件的退休帳戶中的資金投入新的或現有的業務、特許經營權，也就是用作創業的啟動金。這種轉換無需繳稅或繳納罰款。這是一個國稅局和ERISA允許的401(k)計畫購買公司股票 的可批准結構，是投資者在不觸發禁止交易規則的情況下，為自己將參與的企業提供資金的唯一合法解決方案。

要建立ROBS，需要遵循複雜的手續來避免稅收和提前取款罰款，通常是與ROBS供應商和稅務專業人士事先討論溝通。

首先，確定ROBS是否適合。如果不擔心傳統的信用檢查和抵押品等融資承保標準，ROBS對創業者的業務來說是一個不錯的選擇。創業者還需要擁有一個不是來自當前雇主（前任雇主）的合格退休帳戶，並且帳戶中至少需要5萬元才能使交易具有財務可行性。大多數普通退休帳戶可用於ROBS，包括401(k)、403(b)和傳統IRA帳戶，但羅斯IRA不符合條件。

ROBS的初始費用大約是5000元，還需要支付額外的維護費用，但這與初創公司的其他小企業貸款 相比，獲得資金比較容易，用最小成本獲得最大效益。常規貸款的利息費用會增加創業者的業務成本，但是ROBS不是貸款，沒有債務或利息可以償還。如果創業者的業務增長，公司開設的退休帳戶中的股票也將增長。這意味著創業者可以獲得更多的留存收益和退休儲蓄。

要進行ROBS，創業者的公司必須為一般股份有限公司（C公司），因為轉換涉及將股票出售給退休帳戶。有了公司實體後，要為公司制定新的退休計畫，設計適合創業者的業務和目標的計畫，並向所有符合條件的員工開放，員工資格將根據計畫的設置方式而有所不同，未來該計畫將分配給第三方管理員（TPA）並由其管理。

設立ROBS 401(k)的最後一步是資金轉換，創業者的個人退休金 轉入新公司的退休計畫，退休計畫然後購買該公司的股票，從股票購買的收益中，創業者可以開始新業務，購買業務或對業務進行資本重組。設置好ROBS後，創業者需要每年向國稅局申報5500表，表明退休基金投資於創業者的業務。

ROBS有省稅優勢，但也會有風險。ROBS的優勢是：（1）無所得稅或提前取款罰款， 與兌現401(k)直接取款不同，ROBS允許使用退休基金，而不會產生與提前提款有關的費用。（2）沒有債務。當創業者通過ROBS為其業務提供資金時，企業沒有任何債務，可使創業者完全避免債務或為其業務尋求額外融資。（3）沒有貸款支付，不會造成現金流負擔。（4）沒有信用檢查或個人擔保。（5）退休金可以在稅收優惠帳戶中增長。

ROBS的劣勢：（1）有可能業務失敗和退休資金損失。如果業務失敗，最先衝擊的就是創業者的退休儲蓄，甚至失去退休資金。（2）被審計的風險。ROBS交易受到嚴格審查，可能會增加創業者接受審計的可能。（3）管理公司退休計畫，可能會給創業者的企業增加額外的運營負擔。（4）必須作為C公司運作，可能會限制創業者為公司使用其他稅務結構省稅。（作者為註冊會計師）