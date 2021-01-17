第二輪疫情紓困 如何申請ERC？

疫情打擊美國中小企業，聯邦重新啟動稅務優惠措施。（美聯社）

有讀者來信問：我們注意到第二輪紓困 法案中設立了ERC（Employer Retention Credit），想知道什麼條件下可以申請？

我的回答如下：經過數月爭論之後，國會終於就價值超過9000億元的第二輪疫情援助方案達成共識，這筆資金將用於為企業及失業項目提供款項，其中2840億元的「薪資保護計畫」（PPP）也重新啟動。PPP計畫曾在8月結束，目前再次重啟，應屬於第二輪。

員工留任稅收抵免

你所說的ERC可以翻譯成「員工留任稅收抵免」，在此前的CARES紓困法案中就有，其目的是為「合格雇主」提供了一項稅收抵免，以鼓勵雇主維持現有雇員。ERC是可全額退還的稅收抵免（refundable credit），此前額度為「合格雇主」向其雇員支付的「合格工資」（包括雇主分攤的健保支出）的50%，新法案已將比例提高到70%。該新規還將每個雇員所有季度可使用的合格薪資最高限額1萬元，提高到了每個季度都可以有1萬元。在2020年度內，雇主需要就其向每位員工所支付不超過13萬7700元的薪資繳納稅率為6.2%的社安稅。如果ERC超過雇主所需繳付的相關薪資稅額，超出金額將退還至雇主。符合法定條件且全職員工數不超過100人的雇主，可就其在2020年3月13日至2020年12月31日期間為每位員工所支付的薪資稅享有稅收抵免，抵免金額為每位員工可適用薪資（每季度上限為1萬元）的70%。

申領ERC的條件為：雇主在2020年度內有業務經營，且滿足以下兩種情形之一：該項業務的經營因限制商貿、出行或集會的政府法令而部分或完全中斷；在2020年某季度內，該雇主的總營業收入相比去年同季度減少超過50%；但當該雇主在2020年內之後的一個季度中的總營收大於去年同季度總營收的80%時，稅收抵免停止適用。對於符合法定條件但是全職員工數超過100人的雇主，只有向因新冠疫情影響而停止工作的員工所支付的薪資，方可納入該項稅收抵免的適用範圍內。

其他抵免影響ERC領取

需要注意，對於領取PPP貸款 的雇主，計入ERC優惠的薪資不得計入PPP豁免的薪資。其他稅收抵免和補助也會影響ERC的領取：如果雇主根據PPP計畫收到小企業中斷貸款（Small Business Interruption Loan），則該雇主沒有資格獲得ERC。如果雇主於2020年第二季度獲得PPP貸款，並於2020年第二、三季度工資申報豁免，則2020年第四季度工資仍可用於申請ERC。抵免的工資不包括雇主根據《家庭首次冠狀病毒應對法》（Families First Coronavirus Response Act）獲得的帶薪病假和事假而獲得稅收抵免的工資。根據稅法第45S章，計入此抵免額的工資不能計入帶薪家庭和病假的抵免額中。如果按稅法第51章的規定，允許雇主為雇員提供工作機會稅收抵免（Work Opportunity Tax Credit），則不計入雇員的抵免額。

合格雇主可以用本應存放於國稅局的聯邦就業稅（包括預扣稅）來發放合格工資，或要求國稅局預支稅收抵免額。由於此抵免額可以應用於2020年3月12日之後已經支付的工資，雇主可以通過減少存款（deposit）或在7200表格（Advance of Employer Credits Due To COVID-19，提前領取雇主抵免額）上申請。為了申請新的員工保留抵免額，雇主在其季度就業稅申報表（941表）上報告每個季度的合格工資總額和相關的健康保險費用，抵免額將抵扣雇主應付的社會保障稅。雇主可以保留原本應繳納的相應稅額，包括聯邦代扣所得稅、雇員應占的社會保障和醫療保險 稅，以及雇主應占的社會保障和醫療保險，考慮到帶薪病假和家事假抵免額的存款減少，所有雇員的稅收若不超過抵免額，不收取任何罰款。（作者為註冊會計師）