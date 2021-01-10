又上理財／給投資者瑪麗亞的一封公開信

2020年11月中結束了台灣 的新書發表會，回到美國 ，信箱裡頭收到了這麼一封信：

Hi，闕先生，我是瑪麗亞，你的老客戶。我一生中最後悔的是把我的帳戶從你手中拿回來，現常看你的YouTube節目，對你暸解更深，不知你是否願意再收我這無知的客人，請回覆我。

看完信，思緒和記憶像倒帶一般，時光回溯35年前，1987年我在世界周刊，第一次寫專欄開始，瑪麗亞的妹妹露西從文章找到了我，她剛移民到美，有一筆資金，那年我還未成立投資 公司，不能做此業務，我公司代理的基金，手續費昂貴，大概是5%，我幫她挑幾檔沒有傭金（No Load）的基金，收了顧問費，這做法對她最有利的，但對公司就不好交代了。

30年後，我又在世界周刊提筆寫專欄，露西竟然聯繫上我了，還帶來讓我驚訝的訊息，當年幫她挑的那幾檔基金，她還沒有賣，獲利已近30倍，真的美麗！

我和瑪麗亞從未見過面，幾年前由她妹妹介紹，一番互動，開始幫她管理資金。瑪麗的財務狀況其實不差，但沒安全感，是我在台灣媒體形容的「錢多，膽小，怕狗咬的理財族群」，加上我的操作方式和收費，可能也搞得她三心二意的，於是就結束了服務。她的這一封信，不回信有點不禮貌，回信如何能說清楚和有建設性，加上年底是基金查帳的最忙碌時刻，就擱了下來，近日許多步調都慢了下來，抽空回她個信，有些也是讀者可參考的資訊，以下就是公開信。

瑪麗亞，妳好：

好久沒有聯繫，但非常高興收到來信，您懇切的用詞，情感上告訴我，應張開雙臂歡迎您；但理智告訴我，應給您有一個不同角度和高度的視野看這件事。

的確，我全權委託的客戶在落後兩年後，2020年大放異采，成績確實耀眼，主要是蘋果公司、台積電的表現都很亮眼，特別是我今年踩到狗屎運的布拉格能源（PLUG），今年一年就交出了10倍的成長，當時應該也為您購買了一些，就不知道您最後是怎麼處理。許多人羨慕我這支股票發了財，但都不知道這我整整被套了7年，這個耐心許多人沒有，也是您欠缺的，這股票我從2013年就為基金購入，從1塊半買到3塊半，成本價大約在2塊半，今天收盤在35元左右，但不知道什麼時候會掉下來，接下來的挑戰是什麼時候收割，所以一檔完美的操作，從選股、等待、收穫，每步都有學問啊！

其實你也沒有損失很多，就投資而言，可能損失了一些金錢的成長，不過2018年的下跌，您避開了，2019年的落後您也沒碰上，心情可能沒有損傷，這何嘗不是另一種收穫？所以我現在看的是人生的均衡財富，金錢是一個環節而已。

一、就人生而言，

容我直言和您分享我這幾年的感言，孔老夫子所說的及其老年，戒之在得，我覺得此刻，你要的應該是享有，而不是擁有。

我們這年代，都吃過苦，在物質欠缺下成長，勤儉慣了，憂患意識也比較強。我也常跟我另外一位客戶C醫師說過，當年為了讓他能夠放滿他可抵稅的退休基金，我甚至建議他買二手的Lexus，而不要買全新的賓士，這麼多年下來，帳戶成長了，我常開玩笑說，他現在，除了天上的飛機和地上的坦克車買不起以外，很多東西都應該不是負擔。

我告訴他，下次回台灣，我每一次幫他準備1萬美元，大約是30萬元新台幣，在台灣待上兩個禮拜，每天住五星級飯店，幫太太叫位最帥的猛男按摩師，太太則幫C醫師找位最美的SPA女郎，兩人好好享受SPA的放鬆。午餐後，看山看海，閱讀聽音樂，我說這兩個禮拜你們就like King，Like Queen。有人說自己花的是財產，不花掉的是遺產，你選哪一個，更何況您有足夠的這個實力。

二、就投資的安全角度而言，

此刻您已經不是在財富快速累積的階段，您要的是安全和穩健，之前幫你操作的主動投資策略，是擇股，也擇時，這方式有機會獲得超額報酬，但不適合您現階段了，台灣曾經有媒體報導，有位資金上億的富婆，為累積財富玩上期貨期權，結果全輸光了。您就知道，那種慘況，生不如死！

三、什麼樣的投資組合操作是安全的？

既然不幫您管理資金，您全身又是香噴噴的，如何避免被不肖的金融人員坑了呢？我想一下，還是要給您一個不閃躲的建議，適用您，也適用很多和你相似情況的讀者。

現在要找到4%的公債殖利率都已經很難，10年期美國政府公債目前利率也不過1%，但如果你資金每年都能有4%的成長，那麼花用這4%，不用動到本金，或必要時加高一些，就可愉快的享受晚年。

哪裡找呢？這就是我所說的超保守投資組合，利用不會破產的工具指數型基金（ETF），如美國標普500（代碼SPY），再加美國10年期政府公債（代碼IEF）。

比率上，如75%的公債以及25%的標普500，這是巴菲特的老師葛拉漢，給退休人的一個組合建議，以歷史來看這有5%以上的投資報酬，雖不是保證，但達成的機會蠻高的。此外，你也可以考慮60%公債，40%股票組合的平衡型基金（Balance Fund），但最好是有市場代表性而不需要操盤手來挑選的ETF，要不然您就要有篩選共同基金的能力。

不為您的帳戶管理，沒有情緒，主要是我這種主動型投資，為獲得超額報酬，但波動度大，並不適合多數人，我現在也在做調整當中。另外，要達到好的合作效果，客戶要有足夠的信任和耐心，這其實需要一段較長的磨合時間，我的好客戶很多是高科技泡沫、金融海嘯一路跟上來的，打順手球誰都會，只有他們看過逆轉勝後，信心和耐心才會建立。我覺得35年的操盤生涯，我也應該給自己放輕鬆一點了，全世界有很多地方想去，都還未踏上征途，我也開始要過一點減法的工作安排，包含這個寫了240篇的專欄，也要漸漸地說再見。很感謝我們曾有一段共同努力的日子，最後祝您的退休生活，平安喜樂，溫馨愉快。

（作者闕又上為財務規畫師（CFP）、美國又上成長基金經理人、又上財經學院YouTube頻道創辦人）