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大執法…紐約州加強取締未繫安全帶

記者戴慈慧╱紐約報導
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紐約州各地執法單位近日展開新一輪交通安全行動，將加強取締駕駛與乘客未繫安全帶、未...
紐約州各地執法單位近日展開新一輪交通安全行動，將加強取締駕駛與乘客未繫安全帶、未正確使用安全帶，以及兒童未依規定乘坐安全座椅等違規情況。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約州各地執法單位近日展開新一輪交通安全行動，將加強取締駕駛與乘客未繫安全帶、未正確使用安全帶，以及兒童未依規定乘坐安全座椅等違規情況。這項「Buckle Up New York, Click It or Ticket」行動從即日起開始，將持續至5月31日(周日)。

紐約州車管局(DMV)表示，行動期間，警方將提高道路執法能見度，透過巡邏與攔查提醒民眾遵守安全帶規定。執法重點不僅包括駕駛與前座乘客，後座乘客也同樣必須繫安全帶；若車內有兒童，家長或駕駛也須依兒童年齡、身高與體重，使用合適的安全座椅或增高墊。

州府指出，紐約州目前安全帶使用率約為92%，但未繫安全帶仍是致命車禍中的常見風險因素。根據交通安全管理與研究機構(ITSMR)2024年數據，全州致命車禍中，35%涉及未繫安全帶的車內人員，雖較2023年的38%下降，但比例仍然偏高。

DMV也表示，在後座乘客死亡案例中，近半數死者事發時沒有繫安全帶。紐約州自2020年11月起規定，車內所有乘客無論坐前座或後座，都必須繫安全帶。初步數據顯示，後座乘客安全帶使用率已從88%提升至92%，但官員認為仍需持續宣導與執法。

執法單位提醒，安全帶是最基本、也最有效的行車保護措施之一，不論是短程通勤、接送孩子，或假期出遊，都應在車輛上路前確認安全帶已扣好。許多民眾以為短距離或熟悉路段不會出事，但嚴重事故往往發生在一時大意之間。

隨著5月底假期臨近，道路車流預期增加，警方呼籲駕駛與乘客勿心存僥倖。未依規定繫安全帶不僅可能被開罰，一旦發生車禍，也可能造成原本可以避免的重傷或死亡。

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