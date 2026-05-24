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布碌崙華聯會老人中心 羊頭灣辦30周年慶聯歡

記者馬璿╱紐約報導
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布碌崙華人協會於22日舉辦U大道老人中心30周年聯歡餐會，多位民意代表參與共慶。...
布碌崙華人協會於22日舉辦U大道老人中心30周年聯歡餐會，多位民意代表參與共慶。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華人協會於22日在位於羊頭灣的老人中心舉辦成立30周年聯歡餐會，邀請多位民代與超過200位會員出席共慶；活動於當日中午12時在布碌崙諾斯壯大道(Nostrand Avenue)3839號神洲四海餐廳舉行，主辦方亦安排多場歌舞表演，並帶來抽獎活動活躍氣氛。

布碌崙華人協會會長麥保羅表示，過去數10年來布碌崙華人人口持續成長，協會目前在布碌崙設有六個老人中心，累計已服務數萬人，提供英語學習、唱歌、跳舞、繪畫及書法等多元課程。麥保羅並向出席的民意代表、會員及工作人員致謝，表示期許未來能為更多長者提供更優質的服務。

活動當天，紐約州參議員劉醇逸(John Liu)、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡(Susan Zhuang)、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長兼47選區領袖賀立寧(Larry He)、第49選區領導人兼莊文怡社區聯絡員謝曉瓊(Joyce Xie)、紐約州總檢察長詹樂霞(Letitia James)亞裔拓展主任陳峰、州眾議員克拉克(Yvette Clarke)代表梅米歇爾(Michelle Mei，音譯)，以及市議員納西斯(Mercedes Narcisse)立法研究員李考特妮(Kourtney Li，音譯)等多位民意代表及其代表出席，並為該會頒發嘉獎狀，表彰其多年來對社區的貢獻。

布碌崙 老人中心 華人

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