我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮槍手身分曝光 21歲男早被特勤局注意 曾自稱耶穌、放話想被捕

烏克蘭基輔凌晨遭大規模飛彈攻擊 至少22人傷亡

紐約公校、大學連爆資安嚴重漏洞 陷史上最大數據災難

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市公立學校系統近日接連爆發數據安全事故。示意圖。(AI生成)
紐約市公立學校系統近日接連爆發數據安全事故。示意圖。(AI生成)

紐約市公立學校系統近日接連爆發數據安全事故，與此同時，州主計長辦公室發布的審計報告亦揭示，市教育局在追蹤校內使用的技術工具、及時上報數據洩露，以及通知受影響學生家長等方面存在嚴重漏洞。

州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)發布的審計報告，涵蓋2020年3月至2025年9月期間，涉及全市約1600所學校、90萬名學生。報告指，市教育局未能建立各校應用程式的完整目錄，因此對整體環境、各應用程式所儲存的資訊類型，以及相關數據風險欠缺清晰的掌握。

審計人員審查了2023年1月至2025年2月間的141宗數據洩露事件，發現近半數未能按時向州府上報，部分個案的延誤時間更超過一年。此外，市教育局約16萬名員工中，逾四分之一未在2024年完成規定的年度數據隱私培訓。

審計報告發布約一周後，全國各地學區及大學相繼爆發大規模黑客攻擊，廣泛使用的網上教育平台Canvas遭入侵，導致多所院校系統癱瘓；紐約市公立學校、哥倫比亞大學(Columbia University)均受波及。

自稱「ShinyHunters」的黑客組織聲稱對事件負責，稱攻擊影響逾9000所學校，並取得數十億條私人訊息及其他紀錄。Canvas母公司表示，黑客是利用免費教師帳戶的漏洞發動攻擊，相關帳戶已被暫停，平台於事件翌日基本恢復正常。

市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)發表聲明確認了教育系統近日出現的兩宗數據私隱事故，其中一宗涉及Canvas，影響七所公立學校；另一宗則發生在曼哈頓地獄廚房(Hell's Kitchen)的「圖形校園」(Graphic Campus)，管理人員在電腦室發現記錄鍵盤輸入的惡意軟件，技術人員已將其清除，並正與紐約市警展開調查。

在審計報告方面，教育局整體接受了主計長辦公室的大多數建議，包括建立學生資訊系統全面目錄及制定書面數據分類政策；主計長辦公室表示將於一年後跟進落實進度。

哥倫比亞大學 教育局 紐約市

上一則

2青少年地鐵衝浪 1死1危急

下一則

長島市新建案申請重分區 遇阻
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市公校開支創高 學生數、成績卻低迷

紐約市公校開支創高 學生數、成績卻低迷
紐約讀寫課程查詢器 家長可掌握子女課堂進度

紐約讀寫課程查詢器 家長可掌握子女課堂進度
Canvas遇駭 學校遭威脅不談判就公開個資

Canvas遇駭 學校遭威脅不談判就公開個資
Canvas疑遭駭 衝擊史丹福、柏加大、聖荷西州大期末周

Canvas疑遭駭 衝擊史丹福、柏加大、聖荷西州大期末周

熱門新聞

國泰航空示意圖。(路透)

國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約

2026-05-22 20:29
位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒／攝影)

雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男子抱走100萬

2026-05-18 19:47
孟昭文近日譴責川普政府有關綠卡申請的新政策，批評該政策並非針對所謂「最壞中的最壞」移民，而是在攻擊合法移民。(國會資料圖)

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

2026-05-23 15:26
隨著物價上漲的趨勢，紐約市居民的生活壓力持續加劇。圖為布碌崙華社超市裡，民眾正在購物。(記者馬璿／攝影)

研究：6成紐約市民入不敷出 家庭年均收入缺口達4萬元

2026-05-16 14:17
31--在畢業典禮的片刻喜悅後，應屆畢業生正面臨一個極度動盪且低迷的就業市場。(記者劉梓祁╱攝影)

畢業即失業？ AI衝擊+政府減支 畢業生求職路艱

2026-05-20 07:23
日前，大都會運輸署(MTA)調查人員發現，一名在布碌崙(布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還疑涉嫌反過來收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。圖為8大道地鐵站。(記者馬璿／攝影)

布碌崙8大道地鐵保全收現金放乘客進站 遭開除

2026-05-15 14:34

超人氣

更多 >
沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了
目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉

目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉
馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力
孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年
綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作