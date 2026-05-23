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法拉盛凱辛娜走廊公園 大改造

記者高雲兒╱紐約報導
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紐約市公園局21日在法拉盛凱辛娜走廊公園舉行動土儀式，宣布斥資560萬元重建法哈...
紐約市公園局21日在法拉盛凱辛娜走廊公園舉行動土儀式，宣布斥資560萬元重建法哈多隊長遊樂場(Captain Mario Fajardo Playground)。(黃敏儀辦公室提供)

紐約市公園局21日在法拉盛凱辛娜走廊公園(Kissena Corridor Park)舉行動土儀式，宣布斥資560萬元重建法哈多隊長遊樂場(Captain Mario Fajardo Playground)。工程將翻新遊樂場、籃球場及手球場，預計於2027年春季完工。

此次改造將依不同年齡與能力設計分區遊樂空間，讓學齡前兒童、青少年及不同需求的兒童都能有更安全、合適的活動區域。工程也將增加遊樂場內綠地，並保留園內成熟的倫敦梧桐樹。公園三側都將增設無障礙入口，其中位於凱辛娜大道(Kissena Boulevard)的一處入口也將重新調整位置，以更符合民眾使用需求。

新遊樂場將設置8呎與10呎高的鞦韆，並提供四種不同座椅，以適應不同年齡與能力的兒童。噴水設施也將移至洗手間前方，成為遊樂場中央區域的活動焦點；非夏季期間，該空間還可供兒童騎腳踏車使用。工程同時包括增設照明、改善夜間安全，升級排水及供水管線，並在布斯紀念大道(Booth Memorial Avenue)入口附近設置垃圾圍欄，協助環境清潔作業。

紐約市公園局皇后區專員朗森(Jacqueline Langsam)表示，公園局很高興為法拉盛社區帶來這項改造。她說，從重新設計的遊樂場、更新後的球場，到改善照明與無障礙設施，項目每一部分都以社區需求為核心，目標是打造安全、包容、適合不同年齡和能力民眾使用的休閒空間。

皇后區長理查茲(Donovan Richards)表示，陣亡將士紀念日(Memorial Day)即將到來，此時啟動工程也別具意義，因為該公園以馬里奧·法哈多隊長命名，紀念他的軍事服務與犧牲。法哈多是來自法拉盛的厄瓜多爾移民，1990年在沙漠風暴行動期間被派往伊拉克，並於一年後殉職。理查茲表示，改造完成後，這座公園將成為服務法拉盛居民多年的重要休閒空間，也將繼續紀念法哈多隊長的犧牲。

市議員黃敏儀(Sandra Ung)表示，改造工程將為兒童提供現代化、安全的遊樂空間，為運動愛好者提供更好的籃球場與手球場，也讓整個社區擁有值得自豪的戶外公共空間。她表示，期待工程完成後，公園重新向公眾開放，家庭、兒童與鄰里居民能再次回到這片空間活動。

凱辛娜走廊公園改造將依不同年齡與能力設計分區遊樂空間，讓學齡前兒童、青少年及不同...
凱辛娜走廊公園改造將依不同年齡與能力設計分區遊樂空間，讓學齡前兒童、青少年及不同需求的兒童都能有更安全、合適的活動區域。(黃敏儀辦公室提供)

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