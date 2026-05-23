紐約都會區颶風潛在衝擊 全美最大

20日晚間，一場暴風雨橫掃紐約五大行政區，地鐵服務大規模中斷、公路相繼封路，導致多名通勤族被困。圖為示意圖，非20日洪災。(本報檔案照)

20日晚間，一場暴風雨橫掃紐約五大行政區，地鐵服務大規模中斷、公路相繼封路，導致多名通勤族被困，網路上也出現多支車輛深陷積水，以及民眾涉水通過馬路的驚悚影像。不過此次降雨造成的短暫洪災，也凸顯一份最新颶風 風險報告所帶來的高警示性。該份報告指出，若颶風來襲造成房屋損害及後續維修等因素總計下來，大紐約都會區將會是全美受衝擊最大的地區，超越邁阿密、休士頓 及整個墨西哥灣 沿岸市場的總和。

房地產數據機構Cotality於20日發布「2026年颶風風險報告」，指出紐約都會區不僅是全美風險最高的區域，更有逾327萬棟住宅面臨中等或以上程度的颶風風力威脅，重建成本估值近1兆9300億元。在風暴潮方面，逾63萬1000棟住宅處於高風險範圍，相關財產價值約達3290億元，同樣位居全國之冠。

Cotality保險市場洞察部門副總裁博爾頓-史密斯(Maiclaire Bolton-Smith)表示，颶風侵襲東北部的頻率雖不及墨西哥灣沿岸，但該地區龐大的人口密度與財產價值使潛在損失極為驚人，導致一場颶風就足以造成歷史性的財產損失。

報告同時揭示一項被忽視的全國性隱患，全美逾92萬7000棟住宅面臨颶風相關的高洪水風險，財產價值合計逾4050億元，卻未落在聯邦強制投保的洪水區畫分範圍之內，每年估計造成17億3000萬元損失。紐約蘇福克郡(Suffolk County)以未受保財產價值共106億元，名列全美曝險最高郡市第五位。

在全國層面，佛羅里達州仍是颶風曝險規模最大的州，825萬棟住宅面臨風力威脅，重建估值達2兆5600億元。德州與北卡羅來納州分居二、三位。整體而言，全美20個受追蹤州份共逾3220萬棟住宅處於中等或以上颶風風險之中，重建價值超過12兆2600億元。

報告另就災後應變效率提出警示，即颶風過後若延遲七天才啟動修繕，總費用將至少增加53%；延誤三周，因包括黴菌滋生、結構腐損，以及施工需求驟增所形成的連鎖效應，費用更可能暴增155%至290%。