在地經營獲肯定 皇后區12小商家獲「帝國獎」

紐約州參議員劉醇逸(John Liu)22日表揚皇后區東北部12家小商家，肯定他們長年扎根社區、服務居民。（記者戴慈慧╱攝影）

紐約州 參議員劉醇逸 (John Liu)23日向皇后區 東北部12家小商家頒發「紐約州帝國獎」(New York State Empire Award)，表揚他們長年紮根社區、服務居民，並為地方經濟與社區生活帶來貢獻。這項表揚活動今年邁入第二屆，主旨在選出對社區有實質貢獻的小型企業，讓更多人看見在地商家的角色。

劉醇逸表示，皇后區東北部有許多深藏不露的優質商家，也有不少陪伴居民多年的老店，展現社區的多元文化與創業活力。他說，這些商家不只是提供商品與服務，也透過參與社區活動、支持學校與非營利組織等方式，成為鄰里生活的一部分。

法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧表示，這次獲獎商家涵蓋餐飲、零售、教育、專業服務與文化空間等不同類型，反映皇后區東北部商業生態的多元。貝賽村商業改進區執行主任Noah Sheroff也表示，不少商家在社區經營多年，與居民關係深厚，是地方商圈穩定發展的重要力量。

本屆獲獎商家包括貝賽老字號Bell Formal Wear、希臘餐廳Avli The Little Greek Tavern、近年拓展多個據點的Krave It Pizza & Sandwich Joint，以及Eye & I Eyecare、C2A Campus SAT Prep & Tutoring、Champion Martial Arts、Fresh Meadows Pizza、One Station Plaza等。法拉盛則有Ludus Jewelry、Coffee Factory、EGLANCE Bookstore與陸寧建築事務所(Lu Ning Architect)獲獎，涵蓋珠寶、餐飲、文化與專業服務等領域。

EGLANCE Bookstore負責人張立表示，近年經營實體書店越來越不容易，這次獲得肯定讓他相當感動。他說，書店除了銷售書籍，也持續嘗試不同形式的活動，例如書法活動、文化講座等，希望吸引更多人走進書店，也讓書店與社區有更多互動。