我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「留在白宮很重要」五角大廈披薩指數暴增

傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

在地經營獲肯定 皇后區12小商家獲「帝國獎」

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州參議員劉醇逸(John Liu)22日表揚皇后區東北部12家小商家，肯定他...
紐約州參議員劉醇逸(John Liu)22日表揚皇后區東北部12家小商家，肯定他們長年扎根社區、服務居民。（記者戴慈慧╱攝影）

紐約州參議員劉醇逸(John Liu)23日向皇后區東北部12家小商家頒發「紐約州帝國獎」(New York State Empire Award)，表揚他們長年紮根社區、服務居民，並為地方經濟與社區生活帶來貢獻。這項表揚活動今年邁入第二屆，主旨在選出對社區有實質貢獻的小型企業，讓更多人看見在地商家的角色。

劉醇逸表示，皇后區東北部有許多深藏不露的優質商家，也有不少陪伴居民多年的老店，展現社區的多元文化與創業活力。他說，這些商家不只是提供商品與服務，也透過參與社區活動、支持學校與非營利組織等方式，成為鄰里生活的一部分。

法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧表示，這次獲獎商家涵蓋餐飲、零售、教育、專業服務與文化空間等不同類型，反映皇后區東北部商業生態的多元。貝賽村商業改進區執行主任Noah Sheroff也表示，不少商家在社區經營多年，與居民關係深厚，是地方商圈穩定發展的重要力量。

本屆獲獎商家包括貝賽老字號Bell Formal Wear、希臘餐廳Avli The Little Greek Tavern、近年拓展多個據點的Krave It Pizza & Sandwich Joint，以及Eye & I Eyecare、C2A Campus SAT Prep & Tutoring、Champion Martial Arts、Fresh Meadows Pizza、One Station Plaza等。法拉盛則有Ludus Jewelry、Coffee Factory、EGLANCE Bookstore與陸寧建築事務所(Lu Ning Architect)獲獎，涵蓋珠寶、餐飲、文化與專業服務等領域。

EGLANCE Bookstore負責人張立表示，近年經營實體書店越來越不容易，這次獲得肯定讓他相當感動。他說，書店除了銷售書籍，也持續嘗試不同形式的活動，例如書法活動、文化講座等，希望吸引更多人走進書店，也讓書店與社區有更多互動。

皇后區 紐約州 劉醇逸

上一則

北美現代汽車支持亞太裔繼承月活動 向洛杉磯市立圖書館捐贈兩萬五千美元

下一則

富比世傑出商業女性 余進接掌華美協進社
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美國江浙工商總會 張玲華成首位女會長

美國江浙工商總會 張玲華成首位女會長
市主計長李文 表彰長期服務亞太裔組織

市主計長李文 表彰長期服務亞太裔組織

李羅莎2.5萬元 支持亞洲人平等協會

李羅莎2.5萬元 支持亞洲人平等協會
皇后區亞古德賽馬場重建 社區盼參與

皇后區亞古德賽馬場重建 社區盼參與

熱門新聞

位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒／攝影)

雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男子抱走100萬

2026-05-18 19:47
日前，大都會運輸署(MTA)調查人員發現，一名在布碌崙(布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還疑涉嫌反過來收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。圖為8大道地鐵站。(記者馬璿／攝影)

布碌崙8大道地鐵保全收現金放乘客進站 遭開除

2026-05-15 14:34
國泰航空示意圖。(路透)

國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約

2026-05-22 20:29
隨著物價上漲的趨勢，紐約市居民的生活壓力持續加劇。圖為布碌崙華社超市裡，民眾正在購物。(記者馬璿／攝影)

研究：6成紐約市民入不敷出 家庭年均收入缺口達4萬元

2026-05-16 14:17
31--在畢業典禮的片刻喜悅後，應屆畢業生正面臨一個極度動盪且低迷的就業市場。(記者劉梓祁╱攝影)

畢業即失業？ AI衝擊+政府減支 畢業生求職路艱

2026-05-20 07:23
美國國家氣象局警告，紐約地區20日延續至晚間可能會出現輕微的極端氣候；示意圖。（本報檔案照）

紐約高溫雷暴夾擊 晚通勤高峰或突發洪水…這地區最危險

2026-05-20 15:14

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝
過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關