「18%並不斷增長」活動 爭取亞太裔公平預算

「18%並不斷增長」運動在布碌崙班森賀公園舉行集會。(松柏之家提供)

松柏之家社區服務中心和布碌崙 (布魯克林)華人聯合會(BCA)日前參加了由亞裔 美國兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families，簡稱CACF)主辦的「18%並不斷增長」(18% and Growing)運動在班森賀公園(Bensonhurst Park)舉行的集會。集會者認為，紐約市 不能再繼續透過剝奪財政權利來讓最邊緣化和最弱勢的紐約市民持續陷入困境，他們呼籲為亞太裔社區服務機構提供與其人口比例相匹配的資金，滿足亞太裔社區的特定需求。

「18%並不斷增長」運動聯合了紐約市90多個亞太裔機構。他們稱，從1970年代起，紐約市亞太裔人口幾乎每十年翻一倍，目前市亞太裔人口已占人口總數18%，並且還在不斷增長。與此同時，目前公共資金對亞太裔群體的投入卻與其人口增長不成比例。根據紐約市2026財年附表C的數據，在市議會分配的5億7000萬元自由支配資金中，僅有約4000萬元分配給了亞太裔組織，僅占自由支配資金的7%，而亞太裔組織總共有541個，顯然金額不足。

為此，CACF呼籲為亞太裔機構增加自由支配資金，包括為亞太裔社區支持計畫(AAPI Community Support Initiative)撥款750萬元，加強文化適應性服務；為強化社區服務機構的有色人種社區非營利組織穩定基金(Communities of Color Nonprofit Stabilization Fund)撥款1000萬元，幫助社區機構提升能力和永續性；為紐約市健康可及計畫(Access Health NYC)撥款450萬元，為弱勢社區成成員提供關鍵的醫療保健和支援。這幾個計畫都是行之有效的方法，可以增強家庭凝聚力、減少社會孤立、改善健康狀況。

松柏之家社服中心負責人陳偉儀在集會上發言說，「我們每天都會遇到一些老年人，他們使用線上福利系統有難以逾越的語言障礙；我們也會遇到一些家庭，他們辛勤工作，養育子女，卻仍然要努力應對複雜的系統。」「社區組織往往是人們尋求幫助的首選，因為我們了解社區，使用社區的語言，並且始終如一地提供服務。」正是從這個意義上講，資金和公平對於華裔社區服務機構而言意義重大，這關乎尊嚴和公平，並確保不讓任何一個社區落後。

松柏之家社區服務中心負責人陳偉儀在「18%並不斷增長」運動的集會上講話。(松柏之家提供)