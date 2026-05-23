我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「留在白宮很重要」五角大廈披薩指數暴增

傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

「18%並不斷增長」活動 爭取亞太裔公平預算

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「18%並不斷增長」運動在布碌崙班森賀公園舉行集會。(松柏之家提供)
「18%並不斷增長」運動在布碌崙班森賀公園舉行集會。(松柏之家提供)

松柏之家社區服務中心和布碌崙(布魯克林)華人聯合會(BCA)日前參加了由亞裔美國兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families，簡稱CACF)主辦的「18%並不斷增長」(18% and Growing)運動在班森賀公園(Bensonhurst Park)舉行的集會。集會者認為，紐約市不能再繼續透過剝奪財政權利來讓最邊緣化和最弱勢的紐約市民持續陷入困境，他們呼籲為亞太裔社區服務機構提供與其人口比例相匹配的資金，滿足亞太裔社區的特定需求。

「18%並不斷增長」運動聯合了紐約市90多個亞太裔機構。他們稱，從1970年代起，紐約市亞太裔人口幾乎每十年翻一倍，目前市亞太裔人口已占人口總數18%，並且還在不斷增長。與此同時，目前公共資金對亞太裔群體的投入卻與其人口增長不成比例。根據紐約市2026財年附表C的數據，在市議會分配的5億7000萬元自由支配資金中，僅有約4000萬元分配給了亞太裔組織，僅占自由支配資金的7%，而亞太裔組織總共有541個，顯然金額不足。

為此，CACF呼籲為亞太裔機構增加自由支配資金，包括為亞太裔社區支持計畫(AAPI Community Support Initiative)撥款750萬元，加強文化適應性服務；為強化社區服務機構的有色人種社區非營利組織穩定基金(Communities of Color Nonprofit Stabilization Fund)撥款1000萬元，幫助社區機構提升能力和永續性；為紐約市健康可及計畫(Access Health NYC)撥款450萬元，為弱勢社區成成員提供關鍵的醫療保健和支援。這幾個計畫都是行之有效的方法，可以增強家庭凝聚力、減少社會孤立、改善健康狀況。

松柏之家社服中心負責人陳偉儀在集會上發言說，「我們每天都會遇到一些老年人，他們使用線上福利系統有難以逾越的語言障礙；我們也會遇到一些家庭，他們辛勤工作，養育子女，卻仍然要努力應對複雜的系統。」「社區組織往往是人們尋求幫助的首選，因為我們了解社區，使用社區的語言，並且始終如一地提供服務。」正是從這個意義上講，資金和公平對於華裔社區服務機構而言意義重大，這關乎尊嚴和公平，並確保不讓任何一個社區落後。

松柏之家社區服務中心負責人陳偉儀在「18%並不斷增長」運動的集會上講話。(松柏之...
松柏之家社區服務中心負責人陳偉儀在「18%並不斷增長」運動的集會上講話。(松柏之家提供)

布碌崙華人聯合會負責人鄧銘賢在「18%並不斷增長」運動的集會上講話。(布碌崙華聯...
布碌崙華人聯合會負責人鄧銘賢在「18%並不斷增長」運動的集會上講話。(布碌崙華聯會提供)

亞裔 布碌崙 紐約市

上一則

北美現代汽車支持亞太裔繼承月活動 向洛杉磯市立圖書館捐贈兩萬五千美元

下一則

富比世傑出商業女性 余進接掌華美協進社
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

市主計長李文 表彰長期服務亞太裔組織

市主計長李文 表彰長期服務亞太裔組織

班森賀亞太猶太裔傳統月 聯歡反仇恨

班森賀亞太猶太裔傳統月 聯歡反仇恨
布碌崙亞太裔傳統月慶祝活動 數百人歡慶文化多元

布碌崙亞太裔傳統月慶祝活動 數百人歡慶文化多元
李羅莎2.5萬元 支持亞洲人平等協會

李羅莎2.5萬元 支持亞洲人平等協會

熱門新聞

位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒／攝影)

雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男子抱走100萬

2026-05-18 19:47
日前，大都會運輸署(MTA)調查人員發現，一名在布碌崙(布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還疑涉嫌反過來收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。圖為8大道地鐵站。(記者馬璿／攝影)

布碌崙8大道地鐵保全收現金放乘客進站 遭開除

2026-05-15 14:34
國泰航空示意圖。(路透)

國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約

2026-05-22 20:29
隨著物價上漲的趨勢，紐約市居民的生活壓力持續加劇。圖為布碌崙華社超市裡，民眾正在購物。(記者馬璿／攝影)

研究：6成紐約市民入不敷出 家庭年均收入缺口達4萬元

2026-05-16 14:17
31--在畢業典禮的片刻喜悅後，應屆畢業生正面臨一個極度動盪且低迷的就業市場。(記者劉梓祁╱攝影)

畢業即失業？ AI衝擊+政府減支 畢業生求職路艱

2026-05-20 07:23
美國國家氣象局警告，紐約地區20日延續至晚間可能會出現輕微的極端氣候；示意圖。（本報檔案照）

紐約高溫雷暴夾擊 晚通勤高峰或突發洪水…這地區最危險

2026-05-20 15:14

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝
過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關