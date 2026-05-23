法拉盛持牌大麻店開業 居民商家憂監管不足

因大麻店址位於法拉盛羅斯福大道商業核心區、鄰近紐約慈航精舍，引發部分居民與商家對氣味、店外吸食、街區秩序及監管權責的擔憂。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛 市中心持牌成人用大麻 店法拉盛大麻店(Flushing Cannabis Co.)於21日開業，因店址位於羅斯福大道商業核心區、鄰近紐約慈航精舍，引發部分居民與商家對氣味、店外吸食、街區秩序及監管權責的擔憂。居民表示，爭議焦點並非該店是否持牌，而是在法拉盛這類人流密集、商家聚集的地段，州府如何確保合法大麻店不影響周邊生活與營商環境。

該店位於羅斯福大道136-15號，店名為Flushing Cannabis Co.。根據店面告示及公開資料，該店為紐約州持牌成人用大麻零售店，執照號為OCM-RETL-25-000303，僅限21歲以上成人購買。

法拉盛市中心持牌成人用大麻店法拉盛大麻店(Flushing Cannabis Co.)於21日開業。(記者高雲兒／攝影)

由於店面所在位置位於法拉盛最繁忙的街區之一，周邊有地鐵站、巴士站、餐館、商店及宗教場所，每日人流密集。居民羅維宗表示，他最初關心的是，該店緊鄰紐約慈航精舍，宗教場所附近是否適合開設大麻店，相關法律是否有距離或區位限制。

羅先生表示，大麻雖然在紐約州已合法化，但相關監管對許多居民而言並不清楚，「比如喝酒，喝醉了不能開車；可是吸大麻以後，怎麼管理？若發生意外或其他風化案，誰來管、怎麼管？」他說，居民擔心的不只是店面本身，而是開業後可能衍生的問題，包括大麻氣味是否外溢、顧客是否會在店外或附近吸食以及是否增加青少年接觸大麻產品的機會。

周邊商家也對大麻店開業後的實際影響表示擔心。有店家表示，羅斯福大道是法拉盛人流與車流最密集的地段，餐館、甜品店、超市、藥房與各類零售店集中，許多顧客是家庭、長者、學生和遊客。商家擔心，若大麻店開業後有顧客在店外逗留、吸食，或氣味擴散至街面，可能影響其他店面的顧客體驗。

針對相關疑問，紐約州大麻管理辦公室(OCM)回覆表示，該店執照有效，已可營運，並符合紐約州針對學校及宗教場所的距離規定。

根據州大麻管理辦公室回覆，持牌成人用大麻零售店若與學校位於同一條街，須距離學校入口至少500呎；若與一棟位於同一條街、且專門作宗教場所使用的建築相鄰，則須距離該建築入口至少200呎。該辦公室表示，法拉盛大麻店符合上述距離規定。

對於居民關心的監管權責與投訴管道，市議員黃敏儀辦公室表示，持牌成人用大麻店的審批與監管主要由OCM負責，市府與市議員辦公室並非核發執照的主管機關。辦公室表示，若民眾發現非法大麻店，可向市警長辦公室(Sheriff’s Office)舉報；若涉及持牌店的營運投訴、健康反應或商業申訴，則可向OCM反映。

OCM也表示，民眾若要舉報不良健康反應、非法大麻活動或商業投訴，可透過OCM網站提交線上表格https://cannabis.ny.gov/report-an-incident。