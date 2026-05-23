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富比世傑出商業女性 余進接掌華美協進社

記者范航瑜／紐約報導
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創社百年之際，華美協進社(China Institute of America)...
創社百年之際，華美協進社(China Institute of America)22日宣布，任命前埃森哲(Accenture)大中華區策略總裁、余進博士為新任社長。(華美協進社提供)

創社百年之際，華美協進社(China Institute of America)22日宣布，任命前埃森哲(Accenture)大中華區策略總裁、余進博士為新任社長，接替將於今年稍晚退休的社長葛曉初。

余進在投資、創新、策略諮詢及組織轉型等領域深耕近30年，橫跨中國、亞洲與美國市場。她最近的職位是IDG資本合夥人，協同主持併購業務部門；此前擔任埃森哲大中華區策略總裁。在此之前，她在麥肯錫(McKinsey & Co.)任職逾15年，歷任全球合夥人及北京辦公室董事兼總經理，為眾多財富500大企業及中國領頭企業提供數位轉型、企業策略與組織發展等方面的諮詢服務。早年她曾在洛杉磯的查爾斯河聯合公司(Charles River Associates)工作，為商業訴訟案件提供經濟分析支援。

在公共事務領域，余進長期倡導女性領導力與青年培力，曾擔任光華慈善基金會(Bright China Foundation)顧問委員會委員，現任加州理工學院(California Institute of Technology)人文與社會科學學院社長理事會委員。她持有加州理工學院社會科學博士學位。2019年，她獲「富比世」(Forbes)評選為「中國最傑出女性商業領袖」，並獲「中國企業家」雜誌選入「最具影響力30位女性商業領袖」之列。

華美協進社聯席董事會主席靳羽西表示，在該機構正邁入第二個百年之際，余進兼具卓越的全球視野與對文化教育的深厚承諾，其領導力恰逢機構使命推進的關鍵時刻。現任社長葛曉初表示，他與余進相識逾25年，「沒有人比她更能帶領機構走過未來百年」。

余進在接受任命後表示，華美協進社擁有深厚底蘊，身為百年老社的掌舵者，她深感榮幸。「當今世界高度互聯，卻也日益分歧，我希望不僅讓華美協進社成為人們認識中華文化的平台，更能透過文化交流，促進彼此之間的深層理解。」

華美協進社創立於1926年，總部位於曼哈頓下城金融區，長期通過藝術文化、教育及商業等項目，向全球推廣中國歷史與文化遺產，是美國歷史最悠久的對華文化交流機構之一。

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