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台美文藝協會進駐總督島 探討移民記憶

記者馬璿／紐約報導
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台美文藝協會(TAAC)的年度藝術計畫「島嶼禮讚：藝術、生態與社群」(Islan...
台美文藝協會(TAAC)的年度藝術計畫「島嶼禮讚：藝術、生態與社群」(Island Reverence: Art, Ecology, and Community)，將持續至6月21日。(主辦單位提供)

台美文藝協會(TAAC)的年度藝術計畫「島嶼禮讚：藝術、生態與社群」(Island Reverence: Art, Ecology, and Community)，日前在紐約總督島諾蘭公園(Nolan Park)17號別墅展開，將持續至6月21日。主題聚焦「島嶼」，共同探討島嶼、自然、歷史、移民、記憶、儀式與社群等當代議題。第一階段匯聚20位來自台灣、紐約及國際的藝術家，並設有駐村工作室、工作坊與各式表演活動。

本次計畫以透過藝術、生態與社群三個面向，呼應台灣與總督島兩座相隔太平洋兩端的島嶼，在承載歷史記憶、環境變遷與文化流動上的共同處境。禮讚一詞，則是希望藉由藝術，提醒人類反思與土地之間的關係。TAAC指出，在全球無數危機與人們舉在劇烈身分認同的現代，台灣的藝術家也將消化自己長期面對海洋、殖民歷史、民主歷程的多重課題，重新以藝術形式表達，並與在地的觀眾對話。

展覽分為兩層，一樓為主題展間，二樓作為開放式駐村工作室(Open Studio)，觀眾可直接進入藝術家工作現場，觀察創作過程並與藝術家互動。

而此次參展藝術家來自多元文化背景，媒材涵蓋繪畫、攝影、雕塑、裝置及互動藝術。其中，來自台灣的鄒佳哲(Chia-Che Tsou)具工程、法律與美術跨域背景，以裝置作品「穿越儀式之門」(Through the Gate of Ritual)探索台灣民俗儀式與島嶼精神。旅居紐約的台灣藝術家宋宜錦(I-Chin Sung)創作橫跨油畫、雕塑與裝置，取材自佛教與道教精神傳統。紐約藝術家費雪(Dena Paige Fischer)以木材、金屬等媒材探討身體與心理能量的關係。出生於澎湖的莊志輝與楊素敏(Chi-Hui Chuang / Sumin Yang)則是以繪畫與雕塑回應海洋地景。旅居紐約的台灣攝影家徐沛琳(Peilin Hsu)則聚焦女性主義視角下人與自然的感知關係。

目前「島嶼禮讚」第一階段展覽現已開放，詳細活動資訊可洽TAAC官方網站查詢bit.ly/42NoJ0l。

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