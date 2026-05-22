拉瓜地亞跑道持續維修 航班仍受影響

紐約拉瓜地亞機場跑道坑洞問題尚在持續搶修當中，21日航班仍受影響。(美聯社)

紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)跑道坑洞維修21日仍在進行，機場營運尚未完全恢復正常。受4/22跑道持續關閉影響，部分進出港航班仍面臨延誤或取消。機場方面提醒旅客，前往機場前務必向航空公司確認航班狀態，並預留額外時間。

紐新航港局表示，該坑洞是在20日上午約11時每日例行檢查時發現，地點位於4/22跑道附近。航港局隨即關閉跑道，並派出緊急工程及施工人員進行檢查與維修。

航港局指出，工程人員仍在調查坑洞形成原因，並將在確保安全的前提下盡快完成修復。由於20日晚間紐約地區還出現雷雨天氣，進一步加劇機場運作壓力，也使部分航班調度受到影響。

根據航班追蹤網站FlightAware資料，20日拉瓜地亞機場約有200班進出港航班取消，占當日航班約17%，另有約190班延誤。聯邦航空總署(FAA)也表示，因跑道問題及天氣因素，進入拉瓜地亞機場的航班流量受到限制。

這次發現坑洞的4/22跑道，與今年3月Air Canada Express班機在拉瓜地亞機場降落後與航港局消防車相撞的跑道相同。該起事故造成機上兩名機師死亡，另有多名乘客及消防車上人員受傷。不過，截至目前，航港局及相關調查單位並未表示兩起事件之間有關聯。

航港局表示，將持續與航空公司及機場合作夥伴保持聯繫，並視情況提供最新資訊。機場提醒，近期若計畫經由拉瓜地亞機場出行，應在出發前查詢航班是否延誤或取消。