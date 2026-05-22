紐約市「開放街道」計畫啟動 逾150處路段納入

市交通局局長弗林(Mike Flynn)21日宣布啟動今年「開放街道」(Open Streets)計畫，全市逾150處路段納入計畫範圍。圖為曼哈頓中城熨斗區開放街道區域。(記者范航瑜／攝影)

市交通局局長弗林(Mike Flynn)21日宣布啟動今年「開放街道」(Open Streets)計畫，全市逾150處路段納入計畫範圍。該計畫將部分行車路面改闢為公共空間，旨在促進地區經濟發展、支援學校運作、改善步行與單車出行環境，並為市民提供參與文化活動及凝聚社區的新場所。市民可登入nyc.gov/OpenStreets查詢各點位置及開放時間，曼哈頓華埠 多地也將參與活動。

今年計畫新增一項重要合作安排。市交通局將與小額資助機構CitizensNYC攜手，協助「開放街道」各社區合作夥伴更快取得資助，同時減輕行政負擔。

市交通局目前接受2026年「開放街道」計畫的申請，採滾動方式審核。所有申請最少需要90天審核期，部分個案或需更長時間。有意申請的機構或組織可登入nyc.gov/OpenStreets提交申請。

在曼哈頓華埠，多條街道亦納入今年計畫。科西街(Forsyth Street)由地威臣街(Division Street)至東百老匯 (East Broadway)一段，每逢周六上午9時至晚上8時、周日上午9時至晚上7時全線封閉，由曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)負責管理，開放期為4月15日至9月30日。勿街(Mott Street)至包厘街(Bowery)之間的披露街(Pell Street)，周末每日上午8時至晚上8時全線封閉，同樣由華埠商改區管理，開放期延至12月31日。