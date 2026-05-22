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川習會對美成效如何？亞洲協會學者熱議

記者許君達╱紐約報導
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亞洲協會中國問題專家對川習會的成果看法不一。(路透)
亞洲協會中國問題專家對川習會的成果看法不一。(路透)

亞洲協會(Asia Society)21日舉辦線上研討會，與會專家指出，5月中旬結束的「川習會」對於短期風險管控有一定意義，但並未扭轉當今美中關係的結構性矛盾，部分專家更對美國方面的收穫表達悲觀立場。

亞洲協會主席陸克文(Kevin Rudd)指出，中方在會後提出的「建設性戰略穩定」概念表明中國已願意承認兩國關係的本質已轉為全面競爭，而領導人會面的主要目的是在承認競爭的同時，用這套新框架把分歧限制在可控範圍內。他表示，中方對「框架」的設定共分三層，最底層為台灣問題，其次是在經濟、科技、貿易等領域的全面競爭上保持克制，避免激化成軍事衝突，最高層為雙方仍應在AI等全球性議題上保持合作關係。

亞洲協會副主席兼中國分析中心主任錢境(Jing Qian)表示，中國方面希望藉這場峰會投射「美中關係的穩定者、全球舞台的中心、習近平作為穩定與全球領導力來源」這三種國際形象，而從結果看，北京的這一目標已實現。

亞洲協會美中關係中心副主席夏偉(Orville Schell)則對川習會持相對負面立場。他表示，雖然川普在北京用大量的恭維和放低身段給足了習近平面子，但雙方對於最棘手的問題都沒能通過交流實現突破，因此所謂的框架也只是「願景式的」，美中雙方繼續在稀土、晶片等領域互相「卡脖子」。

前亞太事務助理國務卿羅素(Danny Russel)特別批評了川普在會後對台灣及對台軍售的消極論述，認為這不僅對台灣的安全非常不利，而且嚴重打擊了印太地區其他盟友對美國的信心。

亞洲協會政策學會高級副主席卡特勒(Wendy Cutler)從經貿方面分析，認為收穫有限，在實踐中可執行、可計量的成果稀缺。

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