紐約護膚品牌推免費接駁巴士 串聯布碌崙南北區

The Ordinary提供限時段的免費巴士服務，連結布碌崙南區和北區的乘客。(取自The Ordinary官網)

布碌崙 (布魯克林)北區與南區之間因缺少公共交通直達，兩區民眾往來通常要先搭乘地鐵 進曼哈頓 才能抵達；為緩解這個情況，總部位於紐約的護膚品牌The Ordinary，推出限時段的免費接駁巴士服務，運載乘客往返於展望公園(Prospect Park)與威廉斯堡多米諾公園(Domino Park)之間。

在雞蛋漲價期間，The Ordinary曾推出販售不及4元的雞蛋引發關注；該公司在聲明中表示，眾所周知交通系統相當零碎的布碌崙區，有時搭地鐵需繞經曼哈頓，耗時超過一個小時，對此推出The Ordinary Bus，希望提供一種直接、高效且免費的替代方案。

The Ordinary Bus將於26日(周二)起運營至6月9日(周二)，周一至周五的服務時段為中午12時至晚間7時，周末則為上午8時至晚間7時；布碌崙北區的站點為威廉斯堡多米諾公園附近的Kent大道與South Fifth街交界處，南區則在展望公園附近、布碌崙公共圖書館前的Eastern Parkway。民眾也可線上查詢即時巴士的追蹤系統，方便查看巴士的抵達時間，更多詳情可查詢https://theordinarybus.com。

根據谷歌地圖顯示，若搭乘一般大眾運輸往返兩地，通常至少需要轉乘兩班地鐵與一班公車，或步行19分鐘往返不同站點；The Ordinary發言人表示，透過致力於將通勤時間減半，他們正實踐讓基本資源更容易被民眾獲得的使命，這項理念如今也從護膚延伸到了布碌崙的交通。」

這項服務正好在公園季全面展開時推出，為人們在布碌崙兩個最受歡迎的戶外目的地間往返提供便利方式；無論民眾是要去展望公園野餐、還是在多米諾公園沿著水岸散步，使用該公司的交通是更省錢且省時的方式。