長島鎮議員劉巧怡頒第二屆亞太裔先鋒獎

北罕普斯狄議員劉巧怡日前舉辦第二屆亞太裔先鋒獎慶祝亞太裔傳統月。(劉巧怡辦公室提供)

長島 北罕普斯狄鎮(North Hempstead)議員劉巧怡(Christine Liu)日前舉辦第二屆亞太裔先鋒獎(AAPI Trailblazer Awards)，慶祝亞太裔傳統月，表彰在公共安全、教育、公民參與與社區服務等領域作出貢獻的個人與組織。

劉巧怡表示，該獎項旨在肯定亞太裔在長島社區中的領導力、服務精神與代表性，也希望藉此鼓勵更多年輕人參與政府與公共服務。她指出，許多前輩先鋒為後來者開路，也啟發她走上公共服務道路並成功參選。作為長島唯一華裔 民選官員，她希望自己的經歷能讓年輕一代看到，亞太裔同樣可以在地方政府與公共領域中發揮影響力。

今年公共安全類獲獎者包括警員鄭健(Jain Zheng，音譯，下同)與趙東(Dong Zhao)，兩人因在保護與服務民眾方面展現出色承諾而獲表彰。曼哈塞湖村消防局(Manhasset-Lakeville Fire Department)首任主席迪亞(Michael Dea)也獲獎，以肯定其長期領導與服務；新海德公園消防局(New Hyde Park Fire Department)首位亞裔 牧師鍾約書亞(Pastor Joshua Jong)則因在緊急應變與社區外展方面的貢獻受到表彰。

教育領域方面，劉巧怡表彰了赫里克斯教育委員會(Herricks Board of Education)首位亞裔成員拉維尚卡爾(Dr. Tharakaram Ravishanker)，肯定其推動地方學校更具代表性與包容性的努力。大頸南高中(Great Neck South High School)社會科教師雷迪托(Alex Redito)與顧珍妮(Jennifer Koo)也獲獎，他們共同開發當地首個可在課堂教授的亞太裔課程，幫助學生增進對不同文化的理解。赫里克斯首位亞裔升學輔導員汗娜塔莎(Natasha Khan)亦因致力於學生成功與教育領導獲得肯定。

在公民參與與社區服務方面，湖成功村(Village of Lake Success)首位亞裔信託委員李瑪麗安(Marian Lee)獲獎，以表彰其地方治理與服務居民的貢獻。學生組織Alyus of Great Neck與Create2Dona也受到表彰，兩個組織長期投入志願服務、慈善活動與社區建設，展現年輕一代參與公共事務的力量。