長島鎮議員劉巧怡頒第二屆亞太裔先鋒獎
長島北罕普斯狄鎮(North Hempstead)議員劉巧怡(Christine Liu)日前舉辦第二屆亞太裔先鋒獎(AAPI Trailblazer Awards)，慶祝亞太裔傳統月，表彰在公共安全、教育、公民參與與社區服務等領域作出貢獻的個人與組織。
劉巧怡表示，該獎項旨在肯定亞太裔在長島社區中的領導力、服務精神與代表性，也希望藉此鼓勵更多年輕人參與政府與公共服務。她指出，許多前輩先鋒為後來者開路，也啟發她走上公共服務道路並成功參選。作為長島唯一華裔民選官員，她希望自己的經歷能讓年輕一代看到，亞太裔同樣可以在地方政府與公共領域中發揮影響力。
今年公共安全類獲獎者包括警員鄭健(Jain Zheng，音譯，下同)與趙東(Dong Zhao)，兩人因在保護與服務民眾方面展現出色承諾而獲表彰。曼哈塞湖村消防局(Manhasset-Lakeville Fire Department)首任主席迪亞(Michael Dea)也獲獎，以肯定其長期領導與服務；新海德公園消防局(New Hyde Park Fire Department)首位亞裔牧師鍾約書亞(Pastor Joshua Jong)則因在緊急應變與社區外展方面的貢獻受到表彰。
教育領域方面，劉巧怡表彰了赫里克斯教育委員會(Herricks Board of Education)首位亞裔成員拉維尚卡爾(Dr. Tharakaram Ravishanker)，肯定其推動地方學校更具代表性與包容性的努力。大頸南高中(Great Neck South High School)社會科教師雷迪托(Alex Redito)與顧珍妮(Jennifer Koo)也獲獎，他們共同開發當地首個可在課堂教授的亞太裔課程，幫助學生增進對不同文化的理解。赫里克斯首位亞裔升學輔導員汗娜塔莎(Natasha Khan)亦因致力於學生成功與教育領導獲得肯定。
在公民參與與社區服務方面，湖成功村(Village of Lake Success)首位亞裔信託委員李瑪麗安(Marian Lee)獲獎，以表彰其地方治理與服務居民的貢獻。學生組織Alyus of Great Neck與Create2Dona也受到表彰，兩個組織長期投入志願服務、慈善活動與社區建設，展現年輕一代參與公共事務的力量。
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