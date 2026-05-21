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史泰登島華裔10年來增2倍 但仍無法發展出華商聚集區

記者胡聲橋／紐約報導
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戴日基(左四)和史島華人協會其他成員一起慶祝聖誕節。(戴日基提供)
戴日基(左四)和史島華人協會其他成員一起慶祝聖誕節。(戴日基提供)

根據美國人口普查局(U.S. Census Bureau)美國社群調查的五年估計數據，2014年史泰登島有1萬3018名華裔居民，約占該區人口的2.8%；到2024年，這一數字幾乎增加了兩倍，達到3萬8430人，約占7.8%。華裔人口的湧入正在重塑曾以義大利和愛爾蘭移民為主的史島社區，史島住房正以更大空間和更實惠的價格吸引著華裔移民。

在5月亞太裔傳統月之際，史島華人協會會長戴日基在接受採訪時說，他從1991年起就在史島定居，30多年來，他親眼目睹了史島華裔社區的發展壯大。「我剛到時華人非常少，上街很少碰到」，戴日基說，「但現在情況完全不同，有更多華人選擇在史島居住，而且華人的住處已從史島北部逐漸擴展到南部，史島正成為華人的新聚居地」。

戴日基說，史島的華裔新居民來自不同的地區和專業背景，講普通話、粵語、閩南話和台山話等。華人在森林大道(Forest Avenue)兩邊開起了更多店鋪，華人文化活動也明顯增多。史島華人協會最初成立於1969年，當時名為華人俱樂部，如今已發展成為一個涵蓋公民參與、文化活動和社區支持的綜合組織。

儘管如此，史島仍然沒有發展出像法拉盛和八大道那樣的華人聚居區，戴日基認為，這主要因為史島本來就是居住區，而不是商業區，華商聚集區很難發展起來。時至今日，許多史島華裔居民仍然需要前往布碌崙或新澤西州的愛迪生市用餐、購物和尋求特定服務。另一方面，高昂的過橋費也限制了外地顧客的進出，使他們很難到史島消費。

史島是一個很特殊的地方，以上這些因素使企業主在維持長期運轉方面存在一些挑戰，戴日基說，最近一些華人餐館和企業的倒閉就說明了這一問題。不過，戴日基對史島的未來還是充滿了信心，他認為隨著史島華社的進一步擴大，史島華裔居民很快就能支撐起一批以史島為基礎的華商企業，「這裡空間廣闊，充滿機遇，人們有機會在這裡創造有意義的未來」。

史島華人共慶聖誕節。(戴日基提供)
史島華人共慶聖誕節。(戴日基提供)

史泰登島 華裔 華人

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