布碌崙藝術電影節 4華裔作品入選短片單元

第16屆「布碌崙(布魯克林)藝術電影節」(ART OF BROOKLYN)將於6月1日至10日回歸。圖為本屆影展海報。(圖片取自官網)

第16屆「布碌崙 (布魯克林)藝術電影節」(ART OF BROOKLYN)將於6月1日至10日回歸，多部獨立劇情片、紀錄片、恐怖片及短片將在布碌崙多個放映場所登場。今年片單中有四位華裔 導演的作品入選短片單元，展現多元創作實力。

影展將於6月2日(周二)在綠點區(Greenpoint)的「Film Noir Cinema」揭幕，首映以洛杉磯 為背景的黑色喜劇「Dead Or Dying」開啟，講述當地居民如何面對席捲全市的死亡事件。

而6月3日則將開始輪番上映不同類別的劇情片，片單中包含將在工業城(Industry City)影院「Tom Kane Theatre」播放的日本動作片「Traverse 2」的美國首映，以及其他入選片如恐怖喜劇「The Flesh People」、紀錄片「Growing Up Slowly」等作品。

此外，本次短片入選名單中也可看見多個華裔影人的短片，包含導演Stephanie Cen的作品「Ai (Love)」，聚焦一名華裔委內瑞拉移民家庭的女兒在留學機會與照顧自閉症弟弟的家庭責任之間艱難抉擇，呈現文化期待與個人追求之間的拉扯；Yiyu Ying作品「The Closet」則觸及華裔家庭的迷信傳統，講述紐約男子與美國出生的華裔女友雖陷入熱戀，卻因雙方生肖不合遭到蘇菲家人反對，兩人如何在現實阻礙下做出選擇的故事。Richard Ho的「Breakup Shoot」則帶有紐約都市氣息，描述一對舊情人重逢，以「分手拍攝」為名，在鏡頭前重新面對彼此從未說出口的野心與脆弱；Jiafan Lin的紀錄短片「Kites Are Fun」將鏡頭轉向視角最為純粹的七名紐約市兒童，如實呈現他們自由揮灑畫筆、暢談所想的過程。

互動式放映時刻表與購票資訊，請至「布碌崙藝術電影節」官網bit.ly/4ukrX7v查詢，目前每部作品的單獨票券皆已開放購買，亦可選購套票。

「布碌崙藝術電影節」於2011年創立，是一個以電影人為核心的獨立影展平台，致力於匯聚布碌崙本地與全美、全球各地的新銳及資深創作者。影展迄今已在布碌崙九個社區的19處場地舉辦活動，共有35部世界首映作品在影展後取得院線發行，更有一部作品發展為HBO影集。