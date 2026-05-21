我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴蒙示警利率會更高 Fed會議顯示多數官員主張升息列選項

大逆轉？警認定金秀賢「交往未成年」假消息 「橫豎」慘了

布碌崙藝術電影節 4華裔作品入選短片單元

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第16屆「布碌崙(布魯克林)藝術電影節」(ART OF BROOKLYN)將於6...
第16屆「布碌崙(布魯克林)藝術電影節」(ART OF BROOKLYN)將於6月1日至10日回歸。圖為本屆影展海報。(圖片取自官網)

第16屆「布碌崙(布魯克林)藝術電影節」(ART OF BROOKLYN)將於6月1日至10日回歸，多部獨立劇情片、紀錄片、恐怖片及短片將在布碌崙多個放映場所登場。今年片單中有四位華裔導演的作品入選短片單元，展現多元創作實力。

影展將於6月2日(周二)在綠點區(Greenpoint)的「Film Noir Cinema」揭幕，首映以洛杉磯為背景的黑色喜劇「Dead Or Dying」開啟，講述當地居民如何面對席捲全市的死亡事件。

而6月3日則將開始輪番上映不同類別的劇情片，片單中包含將在工業城(Industry City)影院「Tom Kane Theatre」播放的日本動作片「Traverse 2」的美國首映，以及其他入選片如恐怖喜劇「The Flesh People」、紀錄片「Growing Up Slowly」等作品。

此外，本次短片入選名單中也可看見多個華裔影人的短片，包含導演Stephanie Cen的作品「Ai (Love)」，聚焦一名華裔委內瑞拉移民家庭的女兒在留學機會與照顧自閉症弟弟的家庭責任之間艱難抉擇，呈現文化期待與個人追求之間的拉扯；Yiyu Ying作品「The Closet」則觸及華裔家庭的迷信傳統，講述紐約男子與美國出生的華裔女友雖陷入熱戀，卻因雙方生肖不合遭到蘇菲家人反對，兩人如何在現實阻礙下做出選擇的故事。Richard Ho的「Breakup Shoot」則帶有紐約都市氣息，描述一對舊情人重逢，以「分手拍攝」為名，在鏡頭前重新面對彼此從未說出口的野心與脆弱；Jiafan Lin的紀錄短片「Kites Are Fun」將鏡頭轉向視角最為純粹的七名紐約市兒童，如實呈現他們自由揮灑畫筆、暢談所想的過程。

互動式放映時刻表與購票資訊，請至「布碌崙藝術電影節」官網bit.ly/4ukrX7v查詢，目前每部作品的單獨票券皆已開放購買，亦可選購套票。

「布碌崙藝術電影節」於2011年創立，是一個以電影人為核心的獨立影展平台，致力於匯聚布碌崙本地與全美、全球各地的新銳及資深創作者。影展迄今已在布碌崙九個社區的19處場地舉辦活動，共有35部世界首映作品在影展後取得院線發行，更有一部作品發展為HBO影集。

布碌崙 華裔 洛杉磯

上一則

致命漢坦病毒來襲和鼠疫有何關係？如何預防？

下一則

佛光三好遊園會暨祈福禮 法拉盛登場
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

香港經典電影「董夫人」 南加放映

香港經典電影「董夫人」 南加放映
王安頤攜「LEZS 女人國」進軍洛城 紀錄片閃耀國際舞台

王安頤攜「LEZS 女人國」進軍洛城 紀錄片閃耀國際舞台
風箏節、戶外電影夜 布碌崙大橋公園免費活動輪番登場

風箏節、戶外電影夜 布碌崙大橋公園免費活動輪番登場
阿莫多瓦領軍 坎城影展首度有3部西班牙電影競逐金棕櫚

阿莫多瓦領軍 坎城影展首度有3部西班牙電影競逐金棕櫚

熱門新聞

位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒／攝影)

雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男子抱走100萬

2026-05-18 19:47
日前，大都會運輸署(MTA)調查人員發現，一名在布碌崙(布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還疑涉嫌反過來收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。圖為8大道地鐵站。(記者馬璿／攝影)

布碌崙8大道地鐵保全收現金放乘客進站 遭開除

2026-05-15 14:34
隨著物價上漲的趨勢，紐約市居民的生活壓力持續加劇。圖為布碌崙華社超市裡，民眾正在購物。(記者馬璿／攝影)

研究：6成紐約市民入不敷出 家庭年均收入缺口達4萬元

2026-05-16 14:17
庭上目擊者作證稱，肇事車高速衝過街道，撞上路緣與樹木後騰空，隨後衝入美甲店，店內玻璃、磚塊與混凝土碎片散落一地。圖為被撞後的美甲店。(讀者提供)

他駕車騰空衝進長島華人美甲店4死9傷 目擊者憶驚悚現場

2026-05-13 15:37
31--在畢業典禮的片刻喜悅後，應屆畢業生正面臨一個極度動盪且低迷的就業市場。(記者劉梓祁╱攝影)

畢業即失業？ AI衝擊+政府減支 畢業生求職路艱

2026-05-20 07:23
陪審團做出裁決後，盧建旺及其辯護團隊在紐約東區聯邦法院外接受記者採訪。(記者胡聲橋╱攝影)

盧建旺非法外國代理人、妨礙司法罪成 最高判30年

2026-05-13 18:59

超人氣

更多 >
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」
俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨