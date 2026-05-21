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紐約市8處公共海灘 國殤日起免費開放至9/13

記者顏潔恩／紐約報導
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康尼島海灘是紐約市著名的遊覽景點。(本報記者／攝影)
康尼島海灘是紐約市著名的遊覽景點。(本報記者／攝影)

由市公園局(NYC Parks)管理的全市總計14哩長的八處公共海灘，將於國殤日(Memorial Day)周末起至9月13日(周日)期間免費向公眾開放；開放期間，救生員將於每天上午10時至下午6時當值，若救生員未在場則禁止游泳。

全市五區23日起開放的公共海灘涵括布朗士的果園海灘(Orchard Beach)、布碌崙(布魯克林)的康尼島(Coney Island)及曼哈頓海灘(Manhattan Beach)、皇后區的洛克威海灘(Rockaway Beach)以及史泰登島(Staten Island)的南海灘(South Beach)、迷德蘭海灘(Midland Beach)、 雪松林海灘(Cedar Grove Beach)和沃爾夫池塘公園海灘(Wolfes Pond Park Beach)。

當局強調，只有在救生員當值期間才允許公眾游泳，而禁止游泳區域通常會以告示牌或旗幟標示，呼籲民眾一定要遵守規則；另外，大部分海灘的指定游泳區域，會以固定浮標線畫分，具體的開放時間會因各個地點而異，但一般從上午持續至傍晚時分。

紐約市各個海灘各有特色，以康尼島夏季活動豐富最為聞名，鄰近也有紐約水族館(New York Aquarium)、棒球場及海景餐館可享受夏日時光；而擁有四個公共海灘的史泰登島則適合家庭旅遊，民眾除可在南海灘及迷德蘭海灘租借自行車外，也可選擇相對安靜、隱密的雪松林海灘度過假期。

民眾可註冊Notify NYC，並選擇接收「海灘通知」(beach notifications)以掌握有關海灘使用的即時資訊；民眾也可在前往海灘前，查閱紐約市衛生與心理健康局的「紐約市地區海灘」頁面，以了解水質資訊。

當局也建議民眾在水邊和水中活動時要注意安全，可閱讀「紐約市水上安全10大提示」手冊，但其中最重要的一項是積極使用防曬霜保護皮膚，並在烈日當空下經常補擦。

為此市公園局仍在以上提及的海灘中供給免費的防曬霜，有需要的民眾將獲得SPF30的防曬乳，以避免長時間曝曬於陽光下造成傷害；欲了解更多信息，可登錄網址nycgovparks.org/facilities/beaches查詢，民眾也可通過網頁搜尋到離家中最近的海邊。

紐約市 布朗士 曼哈頓

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