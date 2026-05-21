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NYU與交通局合作研究 探討電單車對騎士心血管影響

記者顏潔恩／紐約報導
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紐約大學與市交通局宣布推動對紐約市電單車健康研究的報告，探討其對騎士健康方面造成...
紐約大學與市交通局宣布推動對紐約市電單車健康研究的報告，探討其對騎士健康方面造成的影響。（本報檔案照）

紐約大學(NYU)與市交通局近日宣布共同推動關於「紐約市電單車健康研究」(NYC E-Bike Health Study)的報告，這是一個首創的研究合作計畫，旨在探討電單車的使用和基礎設施、以及對騎士的心血管健康造成的影響。

該研究初步指出，騎乘電單車可帶來中等程度的身體活動量，運動效果高於步行或久坐式交通方式，然而，他們目前仍缺乏大規模、以整體人口為基礎的研究數據，來了解這些健康益處對市民帶來的影響，以及是否所有居民都能平等受益；這個由紐約大學教授丘納拉(Rumi Chunara)主導的報告，正是為了填補這個研究的空白。

當前，紐約市每日電單車出行次數已超過60萬次，較2013年的38萬次增加64%，隨著市交通局持續投資受保護自行車道、綠道及微型交通計畫，電單車已改變紐約客的出行方式，並迅速普及至全市五大區。

美國環保署(EPA)的一項研究發現，若美國民眾將一半距離不到一哩的行程改為步行、騎自行車或騎電單車，全國將可共同減少200萬公噸的二氧化碳排放、節省5億7500萬元的燃料費，以及9億元汽車維修成本。

而這項由市交通局資助的研究，將量化電單車如何增加紐約客的騎行次數與騎行距離，研究團隊也計畫於今年下半年進行穿戴式裝置研究，分析增加電動車使用後，對紐約市民心血管健康的影響。

研究結果未來可能進一步支持紐約市擴展受保護自行車網路的計畫，研究結果預計將於明年公布。

市交通局局長弗林(Mike Flynn)表示，愈來愈多紐約客選擇騎電單車，因為這已變成一種安全、經濟且方便的交通方式，「隨著市長曼達尼(Zohran Mamdani)加倍投入安全自行車的基礎建設中，我們也必須進一步調整政策與街道設計，以保障騎士安全，同時也掌握這些改變將對紐約客帶來健康方面的好處。」

紐約大學 NYU 紐約市

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