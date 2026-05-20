逾50作品 中華書法學會展覽筆墨傳承

展場展出多件橫披書法作品，觀眾可近距離欣賞筆墨與章法。（記者戴慈慧／攝影）

美洲中華書法學會日前在位於皇后區法拉盛 的華僑文教服務中心舉辦會員書畫展，展出書法、國畫、油畫等逾50件作品，吸引會員、書畫愛好者及社區人士到場觀賞。此次展覽作品形式多元，其中多件橫披作品以長桌鋪陳展示，讓觀眾能近距離欣賞筆墨線條與章法布局，成為展場亮點。

美洲中華書法學會會長虞文輝表示，學會創立至今已逾半世紀，目前約有140位會員，成員橫跨不同年齡層，許多會員長年投入書畫創作與研習。學會每年固定舉辦春季、冬季等展覽活動，為會員提供交流平台，也希望透過公開展出，讓更多民眾接觸中華書畫藝術。

虞文輝指出，本次展覽除傳統掛軸作品外，也特別呈現多件橫披作品。由於橫披作品篇幅較長，對展場空間與展示方式有較高要求，過去較少集中展出；此次主辦方以長桌方式鋪展作品，使觀眾得以像欣賞手卷般沿桌觀看，細讀書法線條、墨色變化與整體氣勢。

展場中，虞文輝也展出一幅臨摹漢代名碑「張遷碑」的隸書作品。他表示，該作品是他追隨書法家丁兆麟學習時的早期習作，雖為研習階段作品，卻承載學習書法的歷程與師承記憶；此次展出，也希望鼓勵會員持續創作，並讓初學者看見書藝累積與成長的過程。

除作品展出外，學會也舉行講座活動，邀請藝術家喻當分享書法、繪畫、印章與拓片等相關美學。