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逾50作品 中華書法學會展覽筆墨傳承

記者戴慈慧／紐約報導
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展場展出多件橫披書法作品，觀眾可近距離欣賞筆墨與章法。（記者戴慈慧／攝影）
展場展出多件橫披書法作品，觀眾可近距離欣賞筆墨與章法。（記者戴慈慧／攝影）

美洲中華書法學會日前在位於皇后區法拉盛的華僑文教服務中心舉辦會員書畫展，展出書法、國畫、油畫等逾50件作品，吸引會員、書畫愛好者及社區人士到場觀賞。此次展覽作品形式多元，其中多件橫披作品以長桌鋪陳展示，讓觀眾能近距離欣賞筆墨線條與章法布局，成為展場亮點。

美洲中華書法學會會長虞文輝表示，學會創立至今已逾半世紀，目前約有140位會員，成員橫跨不同年齡層，許多會員長年投入書畫創作與研習。學會每年固定舉辦春季、冬季等展覽活動，為會員提供交流平台，也希望透過公開展出，讓更多民眾接觸中華書畫藝術。

虞文輝指出，本次展覽除傳統掛軸作品外，也特別呈現多件橫披作品。由於橫披作品篇幅較長，對展場空間與展示方式有較高要求，過去較少集中展出；此次主辦方以長桌方式鋪展作品，使觀眾得以像欣賞手卷般沿桌觀看，細讀書法線條、墨色變化與整體氣勢。

展場中，虞文輝也展出一幅臨摹漢代名碑「張遷碑」的隸書作品。他表示，該作品是他追隨書法家丁兆麟學習時的早期習作，雖為研習階段作品，卻承載學習書法的歷程與師承記憶；此次展出，也希望鼓勵會員持續創作，並讓初學者看見書藝累積與成長的過程。

除作品展出外，學會也舉行講座活動，邀請藝術家喻當分享書法、繪畫、印章與拓片等相關美學。

美洲中華書法學會會員於展覽現場合影。（記者戴慈慧／攝影）
美洲中華書法學會會員於展覽現場合影。（記者戴慈慧／攝影）

法拉盛 皇后區

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