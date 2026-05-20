華男跑30個馬拉松 曹建雄兼做義工隊長10多年

曹建雄跑紐約馬拉松。(曹建雄提供)

每個周日清晨，無論晴雨，在布碌崙 (布魯克林)海洋公園(Marine Park)都可看到一位中年華裔 男子在忙前忙後，組織紐約路跑協會(NYRR)的3哩公開跑(Open Run)活動。他就是來自中國廣州的曹建雄。從2010年至今，曹建雄已經跑了30個馬拉松。在剛過去的周末，曹建雄還第11次參加布碌崙半程馬拉松比賽，在他心裡，跑步是一件很有分量的事情，而幫助別人分量更重。

曹建雄1981年移民美國，2009年，醫生告訴他，背部受傷後需要增強力量訓練，他馬上想到從學生時代就喜愛的運動：跑步。在和高中同學交流後，曹建雄馬上穿起跑步鞋，開始訓練。他周末在展望公園跑步，平日下班後則在海洋公園跑步。

曹建雄僅用了不到一年時間訓練，就在2010年以不到四小時的成績完成紐約馬拉松，這也是他的首馬。他說，「我全身心投入到我的首個馬拉松中……並與中國的同學分享了我的故事，它發表在我們學校的刊物上」。

曹建雄從此一發而不可收，迄今他共跑了30場馬拉松，其中包括13場紐約馬拉松，還有東京、柏林和廣州的比賽。曹建雄說，自己覺得最有趣味的馬拉松是從水牛城(Buffalo)出發，跨過美加邊境的友誼橋，到達尼加拉瀑布加拿大端的跨國馬拉松。

曹建雄還跑過兩個長島馬拉松，他認為這兩場比賽非常特殊，是為他失去幼子的兩位同事跑的。這兩位同事的孩子分別為九歲和11歲，都因為癌症過早地離開人世。為了紀念這兩個孩子，安慰父母，也為這兩個喪子的家庭募集援助款，曹建雄共跑了兩次長島馬拉松。他說，自己是含著眼淚跑完兩場長島馬拉松的。

從2015年開始，紐約路跑協會決定每周日上午在海洋公園舉行3哩公開跑活動。曹建雄對這項活動特別感興趣，認為是為社區辦了一件好事。紐約路跑協會看他主動忙這忙那，積極為這項活動做準備，於是任命他為「義工隊長」。11年來，他見證了海洋公園周日公開跑每周參加人數從約20人增加到如今的40多人。曹建雄在海洋公園社區生活了20多年，他希望透過這項活動回饋社區，幫助其他人也體驗跑步帶來的快樂。

曹建雄說，「跑步讓我明白努力是有意義的，它給了我自信，也讓我把幫助他人作為自己的目標 」。

曹建雄(右二)在海洋公園當周日公開跑的義工隊長。(曹建雄提供)

曹建雄在海洋公園當周日公開跑義工隊長。(曹建雄提供)