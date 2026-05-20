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退休華裔教授汪金通 自發布碌崙街頭撿垃圾 鼓勵居民加入

記者胡聲橋／紐約報導
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布碌崙華社居民在公園撿拾垃圾。(市公園局提供)
布碌崙華社居民在公園撿拾垃圾。(市公園局提供)

上世紀80年代初自中國來美的物理學教授汪金通(Jin Tong Wang)，退休後在布碌崙(布魯克林)貝德福德-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)居住。為了清潔社區，他拿起垃圾鉗和口袋，自發到街頭撿拾垃圾，在當地社區傳為美談。他的這一舉動也鼓勵了其他居民加入他的行列。

據BKReader報導，汪金通博士2017從位於路易斯安那州(Louisiana)的南方大學(Southern University)退休，此前是一位物理學教授。2018年，他為了和女兒住得近些，搬到了布碌崙貝德福德-史岱文森。自那以後，他每天都在范布倫街(Van Buren Street)撿拾街頭垃圾。他一手拿一隻垃圾鉗，一手提著垃圾袋，沿著街道巡迴走動，撿拾被丟棄的空瓶和包裝紙。

「我看到有人在街上扔空瓶，就上前告訴他(她)，不要亂扔垃圾。我看到街上的垃圾，就不由自主地想撿起來，很不願看到這些垃圾污染社區」，汪先生說，「我認為那是保護環境的一種方式」。

汪金通有時候也請年輕人一起幫忙，一起撿拾垃圾。一位名叫Crosby的男孩還給他寫了一張卡片，稱他為「我的超級英雄」，因為「他清潔我的社區」。汪金通說，他希望這名男孩長大後，也能為清潔社區做貢獻。附近居民約佐(Ralph Yozzo)在他的影響下，也加入了撿拾垃圾的行列。約佐說，「我總是希望我的街區保持清潔，汪先生給我很大的鼓勵，街道清潔了很多，感覺很好。如果有人清潔街區，我也想這樣做。有汪先生在身邊，我們感到很幸運」。

根據網上汪金通為自己的文集「汪金通文集」所做的介紹，他1981年來美，在蒙大拿州立大學(Montana State University)當研究生，1986年秋季獲得了蒙大拿州立大學的物理學博士學位。1995年，他在德州高溫超導中心擔任訪問教授。同年秋季，他受聘於路易斯安那州南方大學，擔任副教授。他說，在聯邦機構的幫助下，他在南方大學建立電子材料研究實驗室，開發多種新材料，培養了多名博士生。退休後他仍保持著活躍的科學研究活動，在量子力學前沿領域撰寫並發表了多篇論文。

退休華裔物理學教授在布碌崙街頭撿拾垃圾，傳為美談。圖為街頭垃圾。(記者胡聲橋／攝...
退休華裔物理學教授在布碌崙街頭撿拾垃圾，傳為美談。圖為街頭垃圾。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 退休 華裔

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