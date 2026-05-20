非法雇用多名假人頭捐款給川普 美籍華商樓新躍被判2年緩刑

美籍華商樓新躍因非法為川普非法籌款被判兩年緩刑。(紐約東區聯邦檢察官辦公室)

紐約東區聯邦法院法官唐娜莉(Ann M. Donnelly)19日判處為川普 非法籌款的美籍華商樓新躍兩年緩刑。去年10月，該法院的一個陪審團裁定，樓新躍「陰謀以他人名義進行政治捐款」和「以他人名義進行政治捐款」兩項被控罪名均成立。

法院經過審理認定，樓新躍在2019年3月雇用多名假捐款人(straw donor)為川普勝利財經委員會(Trump Victory Finance Committee)進行政治捐款。樓新躍被告知，如果他能募集2萬5000元捐款，他可以獲得川普位於佛羅里達州 的私人度假村海湖莊園(Mar-a-Lago)一次籌款早餐會的兩張額外門票，還能與時任美國總統川普合影；如果籌款達到5萬元，獎勵也會翻倍。

儘管樓新躍被告知，假冒別人名義捐款是聯邦刑事犯罪，並在相關表格上簽字認可，但他還是與另一名同謀商定，利用這次機會，由另一名同謀出錢，讓一名中國商人進入海湖莊園，與總統合影。這名中國商人因為是外國公民，無法以自己的名義捐款，但卻無法被禁止參加海湖莊園的籌款會。

樓新躍找到了數人為川普捐款，並答應他們將如數補償他們的捐款，實際上樓新躍及其同謀也這樣做了，用現金向六名捐款者退款。幾名假冒捐款者在庭審中作證講述了當時與樓新躍互動的經過。證據顯示，共有九名捐款者收到了總共3萬9200元退款。

此外，本案證據顯示，2017年11月，也就是大約在起訴書中指控的行為發生前15至16個月，樓新躍收到同謀開具的一張金額為3萬1900元的支票後不久，將這張支票以自己的名義向川普的籌款委員會捐款3萬7700元，此行為構成非法中間人捐款，而資金來源正是本案共謀。政府認為這3萬1900元也應計入非法交易總額，這使得非法捐款總額超過4萬元，觸發了「聯邦選舉法」規定的六級加重處罰。正是基於以上及其他考量，法官判處樓新躍兩年緩刑。