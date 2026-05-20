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疫情期間涉詐領貸款 皇后區2機構與聯邦和解 賠234萬元

記者馬璿／紐約報導
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紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)19日宣布，聯...
紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)19日宣布，聯邦檢察官辦公室已與皇后區克里斯護理機構及職涯發展中心達成和解。圖為克里斯護理機構。(取自谷歌街景圖)

紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)19日宣布，聯邦檢察官辦公室已與皇后區克里斯護理機構(Kris Agency & Home Care, Inc.)及皇后區職涯發展中心(Career Development Center of Queens, Inc.)達成和解。兩家機構涉嫌在疫情期間申請聯邦貸款時虛報員工人數、詐領逾180萬元，同意合計賠付234萬7133元。

聯邦政府指控，兩家機構在申請疫情期間第二輪「薪資保護貸款計畫」(PPP)時，虛報員工人數並隱瞞彼此關聯關係，違反聯邦「虛假申報法」(False Claims Act)，構成不實申報詐欺。

本案由舉報人檢舉揭發，指控克里斯護理機構在不符資格的情況下蓄意詐欺聯邦政府，申請PPP貸款並獲豁免還款。政府調查發現，兩家機構均虛報關聯企業員工總數不足300人，且刻意隱瞞彼此的關聯關係。

PPP計畫源於2020年聯邦簽署的「新冠疫情援助、救濟與經濟安全法」(CARES Act)，授權小企業管理局(SBA)向受疫情衝擊的合格小企業提供可豁免貸款。第二輪貸款規定，申請機構含所有關聯企業的員工總數不得超過300人。

諾塞拉表示，PPP貸款旨在協助疫情期間陷入困境的小企業，「據指控，兩家機構取得了本不應屬於它們的政府款項」，並強調將持續追究濫用疫情援助者的責任。SBA法律總顧問戴維斯(Wendell Davis)亦表示，SBA將持續與檢察官辦公室合作追查詐欺案件，代表納稅人追回損失。

目前針對兩家機構的相關指控仍屬指控性質，尚未作出任何責任認定。

疫情 皇后區 貸款

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