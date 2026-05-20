疫情期間涉詐領貸款 皇后區2機構與聯邦和解 賠234萬元
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紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)19日宣布，聯邦檢察官辦公室已與皇后區克里斯護理機構(Kris Agency & Home Care, Inc.)及皇后區職涯發展中心(Career Development Center of Queens, Inc.)達成和解。兩家機構涉嫌在疫情期間申請聯邦貸款時虛報員工人數、詐領逾180萬元，同意合計賠付234萬7133元。
聯邦政府指控，兩家機構在申請疫情期間第二輪「薪資保護貸款計畫」(PPP)時，虛報員工人數並隱瞞彼此關聯關係，違反聯邦「虛假申報法」(False Claims Act)，構成不實申報詐欺。
本案由舉報人檢舉揭發，指控克里斯護理機構在不符資格的情況下蓄意詐欺聯邦政府，申請PPP貸款並獲豁免還款。政府調查發現，兩家機構均虛報關聯企業員工總數不足300人，且刻意隱瞞彼此的關聯關係。
PPP計畫源於2020年聯邦簽署的「新冠疫情援助、救濟與經濟安全法」(CARES Act)，授權小企業管理局(SBA)向受疫情衝擊的合格小企業提供可豁免貸款。第二輪貸款規定，申請機構含所有關聯企業的員工總數不得超過300人。
諾塞拉表示，PPP貸款旨在協助疫情期間陷入困境的小企業，「據指控，兩家機構取得了本不應屬於它們的政府款項」，並強調將持續追究濫用疫情援助者的責任。SBA法律總顧問戴維斯(Wendell Davis)亦表示，SBA將持續與檢察官辦公室合作追查詐欺案件，代表納稅人追回損失。
目前針對兩家機構的相關指控仍屬指控性質，尚未作出任何責任認定。
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