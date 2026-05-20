我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國調降今年全球經濟成長預測 估降至2020年來最慢

美以炸伊朗原想複製委內瑞拉模式 川普屬意「他」接管政權

法拉盛圖書館施工關閉 長者避暑轉往他館

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法拉盛圖書館因安全改善工程暫時關閉，預計6月初重新開放。圖中民眾上前開門後，才發...
法拉盛圖書館因安全改善工程暫時關閉，預計6月初重新開放。圖中民眾上前開門後，才發現場館未開放，正查看門上張貼的閉館告示。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市本周迎來入夏前第一波高溫天氣，市府18日啟動高溫緊急計畫，19日下午部分地區體感溫度可達華氏91至96度，五大區避暑中心也同步開放。

但在法拉盛，許多居民平日常進出的緬街圖書館目前因安全改善工程暫時關閉，預計6月初重新開放。對周邊不少華人長者而言，少了一處可看報、使用電腦、短暫休息的公共空間；高溫期間，居民需改往其他分館、商場或社區場所避暑。

皇后區公共圖書館表示，法拉盛分館自4月27日起暫時關閉約五周，工程由紐約市設計與施工局(DDC)管理，內容包括更換消防警報系統的排煙閘門，並為大樓發電機增設新油箱；館內也將趁閉館期間進行服務電梯維修。皇后區公共圖書館總裁兼執行長沃科特(Dennis M. Walcott)表示，法拉盛分館建成近30年，是整個系統中最繁忙的分館之一，這些安全改善工程有其必要，也希望將對公眾的影響降到最低。

19日中午，法拉盛圖書館大門緊閉，門上張貼閉館告示。仍有民眾走到門前試圖開門，發現館舍未開放後，才查看玻璃門上的公告。對平日習慣在法拉盛市中心買菜、辦事後，到圖書館看中文報紙、使用電腦或稍作休息的長者而言，主館在高溫期間暫停開放，多少帶來不便。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，因法拉盛分館目前關閉，她暫時在North Hills圖書館工作。她觀察到，館內近日有不少華人和亞裔讀者，到館人數也比平日稍多。曾陽說，天氣炎熱時，圖書館確實成為許多居民避暑的地方，「外面太熱了，圖書館是避暑中心。」她表示，不少民眾會到圖書館閱讀、休息，也有人在館內等待家人或朋友。

皇后區公共圖書館提醒，熱浪期間，開放中的分館可作為市府避暑中心。民眾若家中沒有冷氣，或擔心高溫影響健康，可前往附近圖書館休息降溫。法拉盛分館關閉期間，居民可考慮前往鄰近的東法拉盛(East Flushing)分館、McGoldrick分館或Mitchell-Linden分館。

法拉盛 皇后區 紐約市

上一則

卷閘門70%面積透明 南布碌崙州議員鄭永佳提案廢新法

下一則

川習會後 川普對台表述轉變 牽動軍售前景
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華埠麥禮謙圖書館翻新工程 推3藝術方案

華埠麥禮謙圖書館翻新工程 推3藝術方案

避免被當政治籌碼 紐約市公共圖書館增3170萬美元永久性撥款

避免被當政治籌碼 紐約市公共圖書館增3170萬美元永久性撥款
今明飆到95℉ 紐約發高溫警報…24年來同期最熱

今明飆到95℉ 紐約發高溫警報…24年來同期最熱
李羅莎2.5萬元 支持亞洲人平等協會

李羅莎2.5萬元 支持亞洲人平等協會

熱門新聞

房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

2026-05-12 12:27
位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒／攝影)

雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男子抱走100萬

2026-05-18 19:47
日前，大都會運輸署(MTA)調查人員發現，一名在布碌崙(布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還疑涉嫌反過來收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。圖為8大道地鐵站。(記者馬璿／攝影)

布碌崙8大道地鐵保全收現金放乘客進站 遭開除

2026-05-15 14:34
隨著物價上漲的趨勢，紐約市居民的生活壓力持續加劇。圖為布碌崙華社超市裡，民眾正在購物。(記者馬璿／攝影)

研究：6成紐約市民入不敷出 家庭年均收入缺口達4萬元

2026-05-16 14:17
庭上目擊者作證稱，肇事車高速衝過街道，撞上路緣與樹木後騰空，隨後衝入美甲店，店內玻璃、磚塊與混凝土碎片散落一地。圖為被撞後的美甲店。(讀者提供)

他駕車騰空衝進長島華人美甲店4死9傷 目擊者憶驚悚現場

2026-05-13 15:37
陪審團做出裁決後，盧建旺及其辯護團隊在紐約東區聯邦法院外接受記者採訪。(記者胡聲橋╱攝影)

盧建旺非法外國代理人、妨礙司法罪成 最高判30年

2026-05-13 18:59

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應
川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物

川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物
何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版

何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版
討厭你還有錢賺 「不要把我們變成加州」成獲利密碼

討厭你還有錢賺 「不要把我們變成加州」成獲利密碼