法拉盛圖書館施工關閉 長者避暑轉往他館

法拉盛圖書館因安全改善工程暫時關閉，預計6月初重新開放。圖中民眾上前開門後，才發現場館未開放，正查看門上張貼的閉館告示。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市 本周迎來入夏前第一波高溫天氣，市府18日啟動高溫緊急計畫，19日下午部分地區體感溫度可達華氏91至96度，五大區避暑中心也同步開放。

但在法拉盛 ，許多居民平日常進出的緬街圖書館目前因安全改善工程暫時關閉，預計6月初重新開放。對周邊不少華人長者而言，少了一處可看報、使用電腦、短暫休息的公共空間；高溫期間，居民需改往其他分館、商場或社區場所避暑。

皇后區 公共圖書館表示，法拉盛分館自4月27日起暫時關閉約五周，工程由紐約市設計與施工局(DDC)管理，內容包括更換消防警報系統的排煙閘門，並為大樓發電機增設新油箱；館內也將趁閉館期間進行服務電梯維修。皇后區公共圖書館總裁兼執行長沃科特(Dennis M. Walcott)表示，法拉盛分館建成近30年，是整個系統中最繁忙的分館之一，這些安全改善工程有其必要，也希望將對公眾的影響降到最低。

19日中午，法拉盛圖書館大門緊閉，門上張貼閉館告示。仍有民眾走到門前試圖開門，發現館舍未開放後，才查看玻璃門上的公告。對平日習慣在法拉盛市中心買菜、辦事後，到圖書館看中文報紙、使用電腦或稍作休息的長者而言，主館在高溫期間暫停開放，多少帶來不便。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，因法拉盛分館目前關閉，她暫時在North Hills圖書館工作。她觀察到，館內近日有不少華人和亞裔讀者，到館人數也比平日稍多。曾陽說，天氣炎熱時，圖書館確實成為許多居民避暑的地方，「外面太熱了，圖書館是避暑中心。」她表示，不少民眾會到圖書館閱讀、休息，也有人在館內等待家人或朋友。

皇后區公共圖書館提醒，熱浪期間，開放中的分館可作為市府避暑中心。民眾若家中沒有冷氣，或擔心高溫影響健康，可前往附近圖書館休息降溫。法拉盛分館關閉期間，居民可考慮前往鄰近的東法拉盛(East Flushing)分館、McGoldrick分館或Mitchell-Linden分館。