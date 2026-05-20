華埠公立第一小學「社區聚焦」活動 秀建築、芭蕾合作成果

曼哈頓華埠公立第一小學19日舉辦年度「社區聚焦」活動，以「擁抱旅程」為主題，邀請學生家長與逾20個社區合作機構見面，並開放課堂供家長參觀數學教學成果展示。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓華埠 公立第一小學19日舉辦年度「社區聚焦」活動，以「擁抱旅程」為主題，邀請學生家長與逾20個社區合作機構見面，並開放課堂供家長參觀數學教學成果展示。

校長黃笑鳳(Christine Wong)受訪表示，學校每年5月均會舉辦一次論壇，讓家長有機會認識全年的社區合作夥伴，同時到孩子的課堂走訪，了解教學重點。「我們今年在課業方面特別聚焦數學，並有多個合作項目擴大規模。」

黃笑鳳指出，今年有兩項合作取得明顯突破。其一是與建築中心(Center for Architecture)的合作，藉助新到位的經費，今年首次將課程從過往的一至兩個年級，擴展至幼稚園至四年級，涵蓋範圍大幅提升。其二是與美國芭蕾舞劇院(American Ballet Theatre)的合作也同步擴展，三、四、五年級學生今年均可接受藝術薰陶。「這兩項擴展均有賴於成功申請補助金，以及與合作夥伴共同研究如何將資源用於更多學生身上，」她表示。

論壇活動分社區合作夥伴展覽時段與數學工作坊，家長在學校一樓大堂與各機構代表直接交流；同時設兩輪課堂參觀，老師在教室內主持數學工作坊並展示全年作品，包括建築中心的學生作品展覽。黃笑鳳表示，第一場次估計約有50名家長出席，第二場次另有家長陸續前來。論壇亦設有抽獎環節，並由家長教師委員協會設攤贈書。

出席今次論壇的社區機構涵蓋面廣，包括華人社區相關機構王嘉廉社區醫療服務中心(Charles B. Wang Community Center)、華埠人力中心(CMP)中文學校、華埠基督教青年會(Chinatown YMCA)及且林士果圖書館(Chatham Square Library)，花旗銀行(CitiBank)、市消防局消防安全推廣項目(FDNY SMART)、格蘭街社區中心(Grand Street Settlement)、以及與愛烈治街博物館(Museum at Eldridge Street)合作推行的紐約市「文化課後探索」(CASA)計畫等。