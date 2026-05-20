卷閘門70%面積透明 南布碌崙州議員鄭永佳提案廢新法

州眾議員鄭永佳召開記者會，介紹自己反對紐約市第75號地方法。(記者胡聲橋／攝影)

州眾議員 鄭永佳近日在州眾議會提案，要求州政府廢除紐約市 第75號地方法(Local Law 75)，從而使地方商家在店面安全防護措施上擁有更大彈性和控制權。紐約市第75號地方法是一項強制性命令，將使眾多商家從7月1日起，必須使用透明面積達70%的金屬下拉式卷閘門。州參議員陳學理也在州參議會提出了類似提案。鄭永佳為此於19日在布碌崙(布魯克林)8大道 附近的選區辦公室，與社區領導人、商家代表和居民代表共同舉行了記者會。

「小企業已經在與不斷上漲的成本、犯罪問題以及不確定的經濟前景面前掙扎」，鄭永佳在記者會上說，「現在要強迫辛勤工作的店主花費數千元甚至上萬元，去更換他們已有的卷閘門，這是不公平、沒必要且危險的。商家最清楚如何保護自己的財產和員工」。鄭永佳強調，安裝新卷閘門作為一項新的監管措施，完全沒有必要，只能給商家增添負擔，他堅決支持減少監管，他認為商家最明白什麼樣的卷閘門最有用、最好。

根據這項2009年通過的法令，未能合規的商家可能會面臨市樓宇局(DOB)違規處分、罰款或強制出庭。許多商家估計，在算入許可證、工程費和安裝成本後，每間店面的合規成本可能高達5000元至1萬元。

州眾議員鄭永佳幕僚長拉丁(Soya Radin)在記者會上表示，這項17年通過的地方法，其立法背景現在已經發生了巨大的改變，是否適用完全不可知，也無人調查，現在突然宣布要執行這項法規，是不合情理的。而且這項法規還有幾個不清楚的地方，比如安裝新卷閘門的費用到底誰出？到底是房屋業主還是商店業主？

拉丁還指出，新規有安全方面的隱憂，路人可以通過卷閘門70%的透明處看到商店的布局和陳列，店主店員在裡面做什麼，店裡是否有人，這些都會造成店主在安全方面的顧慮。

商家代表馮比爾(Bill Fong，音譯)表示，這項地方法通過17年來，商家從來沒有收到過有關這項法規的通知，許多商家根本就沒聽說過這項法規，現在突然要執法，令許多商家措手不及。如果要執行，商家必須得到支持。

鄭永佳指出，這項法規給社區商家帶來了巨大的財務負擔，與此同時，市府卻沒有提供任何補助金、稅收減免會財政援助來抵消這些成本，這使該法規不具有操作性。鄭永佳擔心，在短時間內強制要求店家大比率提供卷閘門的透明面積，可能會使商家更容易受到蓄意破壞、非法闖入和盜竊。