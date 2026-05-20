我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國調降今年全球經濟成長預測 估降至2020年來最慢

美以炸伊朗原想複製委內瑞拉模式 川普屬意「他」接管政權

卷閘門70%面積透明 南布碌崙州議員鄭永佳提案廢新法

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
州眾議員鄭永佳召開記者會，介紹自己反對紐約市第75號地方法。(記者胡聲橋／攝影)
州眾議員鄭永佳召開記者會，介紹自己反對紐約市第75號地方法。(記者胡聲橋／攝影)

眾議員鄭永佳近日在州眾議會提案，要求州政府廢除紐約市第75號地方法(Local Law 75)，從而使地方商家在店面安全防護措施上擁有更大彈性和控制權。紐約市第75號地方法是一項強制性命令，將使眾多商家從7月1日起，必須使用透明面積達70%的金屬下拉式卷閘門。州參議員陳學理也在州參議會提出了類似提案。鄭永佳為此於19日在布碌崙(布魯克林)8大道附近的選區辦公室，與社區領導人、商家代表和居民代表共同舉行了記者會。

「小企業已經在與不斷上漲的成本、犯罪問題以及不確定的經濟前景面前掙扎」，鄭永佳在記者會上說，「現在要強迫辛勤工作的店主花費數千元甚至上萬元，去更換他們已有的卷閘門，這是不公平、沒必要且危險的。商家最清楚如何保護自己的財產和員工」。鄭永佳強調，安裝新卷閘門作為一項新的監管措施，完全沒有必要，只能給商家增添負擔，他堅決支持減少監管，他認為商家最明白什麼樣的卷閘門最有用、最好。

根據這項2009年通過的法令，未能合規的商家可能會面臨市樓宇局(DOB)違規處分、罰款或強制出庭。許多商家估計，在算入許可證、工程費和安裝成本後，每間店面的合規成本可能高達5000元至1萬元。

州眾議員鄭永佳幕僚長拉丁(Soya Radin)在記者會上表示，這項17年通過的地方法，其立法背景現在已經發生了巨大的改變，是否適用完全不可知，也無人調查，現在突然宣布要執行這項法規，是不合情理的。而且這項法規還有幾個不清楚的地方，比如安裝新卷閘門的費用到底誰出？到底是房屋業主還是商店業主？

拉丁還指出，新規有安全方面的隱憂，路人可以通過卷閘門70%的透明處看到商店的布局和陳列，店主店員在裡面做什麼，店裡是否有人，這些都會造成店主在安全方面的顧慮。

商家代表馮比爾(Bill Fong，音譯)表示，這項地方法通過17年來，商家從來沒有收到過有關這項法規的通知，許多商家根本就沒聽說過這項法規，現在突然要執法，令許多商家措手不及。如果要執行，商家必須得到支持。

鄭永佳指出，這項法規給社區商家帶來了巨大的財務負擔，與此同時，市府卻沒有提供任何補助金、稅收減免會財政援助來抵消這些成本，這使該法規不具有操作性。鄭永佳擔心，在短時間內強制要求店家大比率提供卷閘門的透明面積，可能會使商家更容易受到蓄意破壞、非法闖入和盜竊。

8大道 眾議員 紐約市

上一則

華埠公立第一小學「社區聚焦」活動 秀建築、芭蕾合作成果

下一則

法拉盛圖書館施工關閉 長者避暑轉往他館
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「透明捲門」法規7月上路 商家憂增成本

「透明捲門」法規7月上路 商家憂增成本
紐約市議員提案廢除鐵捲門透視規定 樓宇局暫緩執法

紐約市議員提案廢除鐵捲門透視規定 樓宇局暫緩執法
禁止商家利用大數據看人定價 州議員提案

禁止商家利用大數據看人定價 州議員提案
田德隆社區便利商店「Corner Store」 涉賣冰毒挨告

田德隆社區便利商店「Corner Store」 涉賣冰毒挨告

熱門新聞

房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

2026-05-12 12:27
位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒／攝影)

雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男子抱走100萬

2026-05-18 19:47
日前，大都會運輸署(MTA)調查人員發現，一名在布碌崙(布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還疑涉嫌反過來收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。圖為8大道地鐵站。(記者馬璿／攝影)

布碌崙8大道地鐵保全收現金放乘客進站 遭開除

2026-05-15 14:34
隨著物價上漲的趨勢，紐約市居民的生活壓力持續加劇。圖為布碌崙華社超市裡，民眾正在購物。(記者馬璿／攝影)

研究：6成紐約市民入不敷出 家庭年均收入缺口達4萬元

2026-05-16 14:17
庭上目擊者作證稱，肇事車高速衝過街道，撞上路緣與樹木後騰空，隨後衝入美甲店，店內玻璃、磚塊與混凝土碎片散落一地。圖為被撞後的美甲店。(讀者提供)

他駕車騰空衝進長島華人美甲店4死9傷 目擊者憶驚悚現場

2026-05-13 15:37
陪審團做出裁決後，盧建旺及其辯護團隊在紐約東區聯邦法院外接受記者採訪。(記者胡聲橋╱攝影)

盧建旺非法外國代理人、妨礙司法罪成 最高判30年

2026-05-13 18:59

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應
川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物

川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物
何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版

何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版
討厭你還有錢賺 「不要把我們變成加州」成獲利密碼

討厭你還有錢賺 「不要把我們變成加州」成獲利密碼