紐約市渡輪迎世界盃、獨立日 班次史上最密

19日，市長曼達尼(Zohran Mamdani)與紐約市經濟發展公司(NYCEDC)臨時總裁兼首席執行官朴珍妮(Jeanny Pak，音譯)聯合宣布，紐約市渡輪(NYC Ferry)推出2026年夏季班次。(市府提供)

世界盃 、獨立日慶典以及海灘旺季三重大事同期匯聚，今夏的紐約港將異常繁忙。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與紐約市 經濟發展公司(NYCEDC)臨時總裁兼首席執行官朴珍妮(Jeanny Pak，音譯)19日聯合宣布，紐約市渡輪(NYC Ferry)推出2026年夏季班次，加密航班、擴充船隊，將成為渡輪系統創立以來服務規模最大的一個夏季。

此次夏季服務已於本周啟動，並將持續至9月13日(周日)。曼達尼表示，今夏全球目光聚焦紐約，市府正全力備戰交通基礎設施，涵蓋新增公車專用道、街道改造、公共空間升級，以及此次渡輪史上最密班次。

新班次主要包括三方面擴充。首先，多條高需求航線將加派大型船隻並增加班次，縮短候船時間；其次，開設往返皇后區長島市(Long Island City)、綠點(Greenpoint)與洛克威(Rockaway)海灘的直達「洛克威火箭」(Rockaway Rocket)特快線，預計7月初啟航，服務至勞工節；第三，「洛克威預訂」(Rockaway Reserve)訂位服務將於5月23日起開售，乘客可預購指定班次的保證座位，登船地點限11號碼頭(Pier 11)及洛克威站，每張票價12元。

季節性航線方面，渡輪將從11號碼頭直航總督島(Governors Island)，並提供免費轉乘服務；南布碌崙(布魯克林)航線也將延長周末班次，由貝瑞吉(Bay Ridge)及布碌崙陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)延伸至紅鉤(Red Hook)及更北各站。

紐約市渡輪系統全長70海哩，旗下38艘船隻運行六條航線，途經25個碼頭，是全美規模最大的純客運渡輪船隊。渡輪系統同時揭幕五艘船身特別彩繪的船隻，每艘以一個行政區的特色文化為主題，體現五區多元面貌，即日起在紐約港航行，服務至夏季結束。

渡輪執行主任黃詹姆(James Wong)表示，市府希望透過史上最密班次，讓市民與遊客充分領略紐約的水岸風光。副市長蘇維思(Julie Su)指出，班次加密意味更多市民得以出行、更多遊客得以探索各區，帶動五區全面的經濟活動。