川習會後 川普對台表述轉變 牽動軍售前景

亞洲協會政策研究所(Asia Society Policy Institute)19日舉辦線上研討會，邀請請美中台三方學者，就川普與習近平峰會後的台海情勢深入剖析。(截自視頻直播)

亞洲協會政策研究所(Asia Society Policy Institute)19日舉辦線上研討會，邀請美中台三方學者，探討「川習會 」後的台海情勢。與會者普遍認為，川普 對台灣問題的表述出現明顯轉變，將對軍售 前景、美台關係以及整個亞太地區的安全架構產生深遠影響。

美國外交關係協會(Council on Foreign Relations)亞洲研究員薩克斯(David Sacks)表示，峰會期間最令他憂慮的，是習近平向川普就台灣問題做了一場相當冗長的陳述，著重強調北京對兩岸歷史的詮釋，而川普其後的記者會提到台灣數千年來一直是中國的一部分，並提及韓戰。「那根本不是他平日的歷史觀或思維框架」。薩克斯擔憂，川普對台灣的認知幾乎完全建立在習近平的敘事之上，而難以聽取其他聲音來加以平衡。

台灣國立政治大學政治學系教授蔡中民指出，川普在峰會及事後訪談中，不再將台灣視為民主夥伴或安全戰略議題，而是將台灣問題置於更廣泛的美中競爭框架之下，「軍售在他眼中不再是安全問題，而只是一筆生意」蔡中民表示，戰略模糊政策正走向交易化，「美國對台承諾似乎越來越取決於台灣能否滿足華府的其他談判條件」。

上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群則重複了中國的官方立場。她認為，川普的立場前後一貫，傳遞了四個訊號：反對任何一方追求台獨；不願遠赴他鄉作戰；不願成為台獨的後盾；且不輕易承諾對台軍售。她表示，川普的表態對台灣民進黨當局是「沉重一擊」，因為民進黨內部長期存在一種宣傳，聲稱無論台灣如何行動，美國都會力挺。邵育群強調，若能妥善處理台灣問題，美中關係就可穩定，也就不會有戰爭，「那對台灣人民是好事，省下大量軍費，可以投入民生」。

薩克斯則對此持保留態度。他表示，川普僅憑一句「軍售可談」，就已令台灣人對美國的信心雪上加霜，「台灣社會原本就存在的疑美論，如今只會更加甚囂塵上」。他還指出，將軍售作為籌碼並不能換來北京的實質回報，因為北京的立場向來是美國根本不應向台灣出售武器，「這不是可以談判的事。」