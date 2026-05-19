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「透明捲門」法規7月上路 商家憂增成本

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市擬於今夏執行法規，要求商戶將鐵板捲閘更換為至少70%透明的閘門，圖中捲門便...
紐約市擬於今夏執行法規，要求商戶將鐵板捲閘更換為至少70%透明的閘門，圖中捲門便不合規。(記者曹馨元／攝影)

紐約市擬於今夏執行法規，要求商戶將鐵板捲閘更換為至少70%透明的閘門，否則面臨最高1250元罰款。換門成本令本已承壓的小商家叫苦連天，市議會已提案促當局延遲執法。

這項法規其實早在2009年便由市議會通過，當時的主旨是為了打擊噴漆塗鴉，並希望在非營業時間讓行人能繼續「櫥窗購物」以促進商圈美觀。據悉，市府預計將從今年7月1日起，開始嚴格執行該法規。然而，在當前紐約市治安不穩的背景下，業者普遍認為更換成透明捲門反而會降低安全係數。

有業者表示，透明閘門比舊款更容易被破壞，「一旦盜賊看到店裡有值錢的東西，就會想辦法闖入」。此外，動輒數千元的換門成本於商家也是不小的壓力。

多名市議員批評法規將加重小商家負擔，甚至可能迫使部分商家結業。市議員史蒂文斯(Althea Stevens)表示將提出新法案，豁免現有傳統捲閘商家免受執法，「目前沒有明確證據顯示這項法規有效解決了當初針對的問題」，她並指出，在疫情衝擊、租金上漲、水電費及通脹壓力下，要求商家花費平均近萬元更換閘門「不只是負擔，更是不切實際」。

市建築局(Department of Buildings)表示，若新法案提交並獲市議會確認有望通過，當局或延遲執法。發言人魯丹斯基(Andrew Rudansky)表示，由於透明度要求「並非迫切的公共安全問題」，當局不會主動巡查，而是「百分之百」依賴311投訴舉報。收到違規通知的商家若在90天內完成更換，可獲撤銷罰款。

華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟表示，一方面，換成透明捲門確實能改善街道美觀情況，對於照明不佳的部分華埠街道尤有幫助，「讓華埠天黑之後不那麼死氣沈沈」；但另一方面而言，商改區在疫情期間幫助強力清除了大部分塗鴉，且換門成本壓力確實不小，他認為應給予商家更多時間及商討空間。他也透露，該法案大概率將延遲執行。

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