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疑似亞裔男布碌崙公園勒頸男童 遭通緝

記者胡聲橋／紐約報導
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一名疑似亞裔的男子布碌崙公園攻擊三名兒童遭警方通緝。(警方提供)
一名疑似亞裔的男子布碌崙公園攻擊三名兒童遭警方通緝。(警方提供)

一名疑似亞裔的男性嫌犯近日在布碌崙(布魯克林)一處公園內推倒兩名兒童，並勒住另一名七歲男童的脖子，導致這名男童頸部受傷。警方公布這名嫌犯的照片和影片。18日，紐約各大小媒體紛紛報導了此事。

此案發生在市警76分局的轄區內。11日晚6時26分，在紅鉤休閒區(Red Hook Recreation Area)的布許-克林頓公園(Bush-Clinton Park)，一名不明身分的男子靠近一名五歲女童，一名七歲男童和一名12歲男童。這三名兒童受害者都不是亞裔。這名疑似亞裔的嫌疑人靠近三名兒童後，將12歲的男童和5歲的女童推倒在地，隨後用雙手掐住七歲男童的頸部施加壓力，致其頸部出現瘀青並感到疼痛。該名身份不明的男子隨後徒步逃離了公園。急救人員聞訊趕到後，救治了幾位受害者。

警方未公布造成這起攻擊事件的原因。根據這名男嫌犯的著裝，他很有可能正在公園內跑步。有媒體報導，事發時，這三名兒童中有人用手機對他錄影，令他非常惱火，才導致攻擊事件的發生。據報導，這名男子在攻擊事件中還奪下兒童手裡的手機，扔在地上。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 亞裔 布魯克林

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