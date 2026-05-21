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課程查詢器 家長可掌握子女課堂進度

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市教育局近日推出一項名為「紐約讀寫課程查詢器」的線上工具，供家長及公眾得以查...
紐約市教育局近日推出一項名為「紐約讀寫課程查詢器」的線上工具，供家長及公眾得以查閱全市小學及部分中學學生在英語課堂上的學習內容。(本報檔案照)

紐約市教育局近日推出一項名為「紐約讀寫課程查詢器」(NYC Reads Curriculum Finder)的線上工具，供家長及公眾得以查閱全市小學及部分中學學生在英語課堂上的學習內容，精確至各校各年級，並提供與教學單元相關的免費電子書，以期消弭家校資訊落差。

這項工具目前涵蓋全市小學及部分中學的英文課程資訊。家長只需搜尋特定學校與年級，就能看到學生正在探討的問題。例如，某小學三年級的單元主題可能是「如何完成一項成功的發明？」；此外，平台也會顯示學生使用的教材類型，包括傳記、影片、詩歌或評論文章。

教育局官員表示，希望這個數據庫能讓家長、教育工作者及課外活動機構更輕鬆地在校外延續學生的詞彙積累與知識建構，相關研究也顯示，這兩者是提升閱讀理解能力的重要元素。

這項工具的推出與紐約市強行實施的「閱讀教材統一化」政策息息相關。過去紐約市各校可自行挑選教材，導致教學進度混亂，甚至有數百所學校使用了被專家批評為無效的教學計畫。如今紐約市推行的閱讀教材統一化政策後，教育局也得以追蹤並公開各校的確切教學節奏。

平台由教育局聯同市青年及社區發展局(Department of Youth and Community Development)及非牟利機構ExpandED Schools合作開發，目前仍處於完善階段。部分小學的課程資訊尚未錄入，搜尋功能偶有顯示錯誤。教育局發言人表示，工具目前處於「改進階段」，正就學校資料的完整性及準確性持續優化，用戶亦可直接在平台上提交缺漏資訊或其他反饋。

對於課後補習班與社區組織而言，該工具是一大福音；有業者表示，這能讓他們挑選對應的讀物來銜接學生的校內學習，達到更好的輔導效果。感興趣的讀者可嘗試使用，curriculum-finder.vercel.app/。

教育局 紐約市

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