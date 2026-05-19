建國250年國慶日 46國高桅帆船遊行 貝瑞吉成絕佳觀賞點

「Sail4th 250」活動期間，貝瑞吉將成為全球高桅帆船駛入紐約港的絕佳觀賞點。(Sail4th 250官網)

為了慶祝美國建國250周年，今年7月4日(周六)國慶日，來自46個國家的數十艘高桅帆船和海軍艦艇將從維拉扎諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)下駛過，參加「Sail4th 250」慶祝活動，布碌崙 (布魯克林 )貝瑞吉的濱水區將成為數十年來最大國際海事盛會之一的舞台，同時也是觀賞高桅帆船和海軍艦艇的絕佳地點。

根據「Sail4th 250」活動主席奧布萊恩(Chris O'Brien)介紹，當天的活動將於清晨以國際海軍展覽拉開帷幕，屆時美國及其他國家海軍艦艇將沿著哈德遜河，停泊在喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)和維拉扎諾大橋之間長達15哩的河段。正式檢閱預計將於上午7時15分左右開始，並於上午8時30分左右結束。

從貝瑞吉最容易看到的是高桅帆船遊行。高桅帆船遊行將於7月3日(周五)上午9時30左右開始，屆時船隻將從維拉扎諾海峽下方駛過並向北行進，沿著哈德遜河行進到喬治華盛頓大橋。奧布萊恩表示，整個高桅帆船遊行隊伍可能需要長達兩個半小時才能通過貝瑞吉的觀賞點。

來自世界各地的數十艘高桅帆船將參加「Sail4th 250」活動。(Sail4th 250官網)

由藍天使(Blue Angels)飛行表演隊領銜的空中表演預計從上午10時15分左右開始，參與飛行表演的飛機將依次掠過維拉扎諾大橋。

「這次國際艦隊閱兵式和高桅帆船大遊行的籌備工作始於2020年4月，需要與外國海軍武官和各級政府進行協調」，奧布萊恩說，「現在共有46個國家參與，這需要付出大量的努力才能實現」。

這場活動沿襲了以往大型海上慶典的模式，包括1976年美國建國200周年慶典，當時各國艦隊齊聚紐約港，共同慶祝美國的200歲生日。

「這樣的盛事一代人才會遇到一次」奧布萊恩說，「所以，將世界各國海軍聚集到紐約，以官方身分共同紀念美國的250周年生日，這就是活動的意義所在」。

參加完7月4日的慶典後，許多艦艇仍將停靠在紐約市各處，向公眾免費開放參觀，讓遊客有機會近距離接觸通常用於海軍訓練和國際友好訪問的艦艇。