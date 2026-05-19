瓊斯灘州立公園 5月24日辦千架無人機秀

瓊斯灘傳統航空秀今年將延至7月4日國慶日周末舉行，國殤日周末則改以愛國主題無人機燈光秀登場。(美聯社)

長島 瓊斯灘州立公園 (Jones Beach State Park)今年國殤日周末將以不同以往的方式迎接夏季到來。往年固定在國殤日周末登場的瓊斯灘航空秀，今年配合美國建國250周年活動，改至7月4日(周六)的國慶日周末舉行；州府則安排首場大型愛國主題無人機燈光秀，作為今年國殤日周末的重點節目。

州府表示，無人機秀訂於5月24日(周日)晚間9時登場，約1000架無人機將在大西洋上空同步升起，配合音樂與燈光變化，組成美國國旗、白頭鷹、山姆大叔帽等圖案。演出約20分鐘，無人機最高將升至約400呎，民眾可在海灘與木棧道一帶觀賞。

今年活動也是紐約州 紀念美國建國250周年系列活動的一部分。州府表示，國殤日周末期間，瓊斯灘將安排多項適合家庭參與的歷史與文化活動，包括獨立戰爭重演、殖民時代生活展示、笛鼓樂隊表演、歷史主題親子遊戲等。現場也將有演員扮演喬治華盛頓、紐約州「獨立宣言」簽署人，以及長島Culper Spy Ring成員，帶領民眾回顧美國建國歷史。

州公園部門指出，24日傍晚6時起，瓊斯灘中央廣場木棧道一帶將先有現場娛樂活動，晚間9時則施放無人機秀。最佳觀賞地點為中央廣場附近木棧道，民眾可使用第四及第五停車場，並可自備椅子與毯子。國殤日周末期間，瓊斯灘州立公園將免收停車費。

州府也提醒，瓊斯灘傳統航空秀並未取消，而是延至7月5日(周日)與6日(周一)，作為國慶日周末慶祝活動的一部分。屆時美國海軍「藍天使」(Blue Angels)、加拿大「雪鳥」(Snowbirds)、美國陸軍「金騎士」(Golden Knights)跳傘隊及多支飛行表演隊都將參與演出；7月4日晚間另有煙火表演。

州公園官員表示，若今年活動反應熱烈，未來不排除在夏季其他周末繼續舉辦類似燈光表演。