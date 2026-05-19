我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／彈劾案沒通過 賴清德2028就穩了嗎？

NBA／溫班亞瑪繳41分、24籃板超狂數據 馬刺2OT扳倒雷霆

大都會博物館併新藝廊 收600藝術品 「金衣女郎」原址展出

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在與大都會合併後，新藝廊的鎮館之寶「金衣女郎」不會移往大都會主館，將繼續在新藝廊...
在與大都會合併後，新藝廊的鎮館之寶「金衣女郎」不會移往大都會主館，將繼續在新藝廊原址展出。(取自新藝廊官網)

大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)日前宣布，將於2028年與毗鄰的新藝廊(Neue Galerie New York)合併，組建全球頂尖的20世紀初奧地利及德國藝術收藏基地。新機構名稱將定為「大都會羅納德勞德新藝廊」(Met Ronald S. Lauder Neue Galerie)。

據合併計畫，新藝廊將維持現狀繼續運營，其位於第五大道的六層豪宅建築不會遷移，原有畫廊、工作人員、設計品店及薩巴斯基咖啡館(Café Sabarsky)均予保留。新藝廊日後將以類似大都會修道院分館(The Met Cloisters)的模式，納入大都會的機構體系之內。

合併將為大都會帶來逾600件藝術品，包括克林姆(Gustav Klimt)、席勒(Egon Schiele)、貝克曼(Max Beckmann)、基爾希納(Ernst Ludwig Kirchner)等人的重要作品。其中最受矚目的，是克林姆於1907年完成的「阿黛兒‧布洛赫-鮑爾夫人肖像1號」(Portrait of Adele Bloch-Bauer I)，俗稱「金衣女郎」(Woman in Gold)。

「金衣女郎」曾遭納粹掠奪，後經奧地利政府歸還原主家屬；新藝廊創辦人勞德(Ronald S. Lauder)於2006年以1億3500萬元購入，創下當時單幅畫作成交價紀錄。勞德表示，該畫不會移往大都會主館，將繼續在新藝廊原址展出。勞德是美國知名企業家、慈善家，長期致力於保存和推廣德國及奧地利藝術文化遺產。其母親為化妝品巨頭雅詩蘭黛(Estée Lauder)創始人。

勞德表示，他希望確保新藝廊在自己身後仍能完整存續。對大都會而言，合併填補了長期以來的收藏空白。儘管館藏規模百科全書式，大都會在維也納1900年代藝術及德國現代主義方面的典藏，歷來遠不及其法國印象派或古代文明收藏豐厚。新藝廊的加入亦使這一缺口得到彌補。大都會目前永久館藏約150萬件，在全球藝術博物館中居於前列。相較之下，盧浮宮(Louvre)館藏僅約50萬件，但展覽面積為全球藝術博物館中最大；大英博物館(British Museum)坐擁約800萬件文物，數量最多，但包含大量考古和人類學收藏。

大都會 德國

上一則

順安堂中藥店45周年感恩回饋特備300磅深海野生海參優惠僑胞

下一則

疑似亞裔男布碌崙公園勒頸男童 遭通緝
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

正視納粹掠奪史 法國奧塞美術館首設專屬展廳永久開展

正視納粹掠奪史 法國奧塞美術館首設專屬展廳永久開展
談藝／洛杉磯郡美術館LACMA新館開放 光影如展品

談藝／洛杉磯郡美術館LACMA新館開放 光影如展品
談藝／印象派唯一美國女畫家卡薩特逝世百年 回顧展紛登場

談藝／印象派唯一美國女畫家卡薩特逝世百年 回顧展紛登場
Met Gala／梵谷、克林姆、斷臂維納斯…盤點明星4個藝術致敬

Met Gala／梵谷、克林姆、斷臂維納斯…盤點明星4個藝術致敬

熱門新聞

房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

2026-05-12 12:27
一項最新研究顯示，若想在紐約市達到「舒適生活」的水準，一名單身的成年人年收入需達近16萬元，才能確保其能負擔基本生活開銷以及一定程度的自由支配支出。(記者馬璿／攝影)

研究：紐約單身年薪需達一數字 才能舒適生活

2026-05-11 21:54
日前，大都會運輸署(MTA)調查人員發現，一名在布碌崙(布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還疑涉嫌反過來收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。圖為8大道地鐵站。(記者馬璿／攝影)

布碌崙8大道地鐵保全收現金放乘客進站 遭開除

2026-05-15 14:34
隨著物價上漲的趨勢，紐約市居民的生活壓力持續加劇。圖為布碌崙華社超市裡，民眾正在購物。(記者馬璿／攝影)

研究：6成紐約市民入不敷出 家庭年均收入缺口達4萬元

2026-05-16 14:17
庭上目擊者作證稱，肇事車高速衝過街道，撞上路緣與樹木後騰空，隨後衝入美甲店，店內玻璃、磚塊與混凝土碎片散落一地。圖為被撞後的美甲店。(讀者提供)

他駕車騰空衝進長島華人美甲店4死9傷 目擊者憶驚悚現場

2026-05-13 15:37
紐約州政府11日確認，有三名紐約居民曾乘坐爆發致命漢他病毒(hantavirus)疫情的豪華郵輪「宏迪亞斯號」(MV Hondius)。(圖片來自美聯社)

漢他郵輪3紐約乘客返美隔離 霍楚：為最壞情況作好準備

2026-05-11 16:12

超人氣

更多 >
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長