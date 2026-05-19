大都會博物館併新藝廊 收600藝術品 「金衣女郎」原址展出

在與大都會合併後，新藝廊的鎮館之寶「金衣女郎」不會移往大都會主館，將繼續在新藝廊原址展出。(取自新藝廊官網)

大都會 藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)日前宣布，將於2028年與毗鄰的新藝廊(Neue Galerie New York)合併，組建全球頂尖的20世紀初奧地利及德國 藝術收藏基地。新機構名稱將定為「大都會羅納德勞德新藝廊」(Met Ronald S. Lauder Neue Galerie)。

據合併計畫，新藝廊將維持現狀繼續運營，其位於第五大道的六層豪宅建築不會遷移，原有畫廊、工作人員、設計品店及薩巴斯基咖啡館(Café Sabarsky)均予保留。新藝廊日後將以類似大都會修道院分館(The Met Cloisters)的模式，納入大都會的機構體系之內。

合併將為大都會帶來逾600件藝術品，包括克林姆(Gustav Klimt)、席勒(Egon Schiele)、貝克曼(Max Beckmann)、基爾希納(Ernst Ludwig Kirchner)等人的重要作品。其中最受矚目的，是克林姆於1907年完成的「阿黛兒‧布洛赫-鮑爾夫人肖像1號」(Portrait of Adele Bloch-Bauer I)，俗稱「金衣女郎」(Woman in Gold)。

「金衣女郎」曾遭納粹掠奪，後經奧地利政府歸還原主家屬；新藝廊創辦人勞德(Ronald S. Lauder)於2006年以1億3500萬元購入，創下當時單幅畫作成交價紀錄。勞德表示，該畫不會移往大都會主館，將繼續在新藝廊原址展出。勞德是美國知名企業家、慈善家，長期致力於保存和推廣德國及奧地利藝術文化遺產。其母親為化妝品巨頭雅詩蘭黛(Estée Lauder)創始人。

勞德表示，他希望確保新藝廊在自己身後仍能完整存續。對大都會而言，合併填補了長期以來的收藏空白。儘管館藏規模百科全書式，大都會在維也納1900年代藝術及德國現代主義方面的典藏，歷來遠不及其法國印象派或古代文明收藏豐厚。新藝廊的加入亦使這一缺口得到彌補。大都會目前永久館藏約150萬件，在全球藝術博物館中居於前列。相較之下，盧浮宮(Louvre)館藏僅約50萬件，但展覽面積為全球藝術博物館中最大；大英博物館(British Museum)坐擁約800萬件文物，數量最多，但包含大量考古和人類學收藏。