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自然歷史博物館 6月11日起世界盃觀賽派對

記者曹馨元╱紐約報導
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美國自然歷史博物館推出「世界盃，世界文化」系列活動，以展覽、賽事直播、互動空間迎...
美國自然歷史博物館推出「世界盃，世界文化」系列活動，以展覽、賽事直播、互動空間迎接世界盃慶典。(圖片取自AMNH官網，由Alvaro Keding & Daniel Kim拍攝)

美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History，AMNH)宣布推出「世界盃，世界文化」(World Cup, World Cultures: Celebrating the Community and Science of Sport)系列活動，以展覽、賽事直播、互動空間等等的多元視角迎接今夏即將在大紐約都會區舉辦的2026年世界盃。

系列活動已於日前揭幕，首個展覽「致勝之道：卓越運動的物件」(For the Win: Objects of Sports Excellence)同步開放，展出歷代著名運動員及隊伍的冠軍戒指、獎盃、獎牌及珠寶等珍貴藏品。

世界盃觀賽派對則將由6月11日(周四)起展開，博物館將在宇宙廳(Cullman Hall of the Universe)及配備60乘40呎巨型銀幕的勒弗拉克劇院(LeFrak Theater)直播賽事，其中6月13日(周六)的巴西對摩洛哥一役，是首場在本地舉行的2026年世界盃賽事，備受矚目。

即日起，博物館亦推出互動遊玩空間「進球區」(Goal Zone)，設有數碼射門及守門模擬器；並同時提供與「紐約杜莎夫人蠟像館」(Madame Tussauds New York)合作的足球巨星蠟像，供訪客拍照體驗。

對運動背後科學感興趣的訪客，可於5月28日(周四)起參加人類起源學習實驗室(Human Origins Learning Lab)的活動，探索肌肉、骨骼及大腦如何在高強度運動表現中適應與進化；福特畫廊(Futter Gallery)內的「全球運動館」(Global Sports Pavilion)亦將展出體育史中最為標誌性的攝影及影片。

系列活動將於7月11日(周六)以「從街頭到球場」(Stoops to Stadiums)街頭派對作結，活動恰逢曼哈頓懸日(Manhattanhenge)奇景，以跳繩、街頭足球等紐約本地草根運動文化，將這場全球盛事與社區精神緊密相連。讀者可於官網購買展票amnh.org/exhibitions/for-the-win。

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