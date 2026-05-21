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班森賀亞太猶太裔傳統月 聯歡反仇恨

記者胡聲橋╱紐約報導
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家長帶孩子參加遊樂活動。(莊文怡辦公室提供)
家長帶孩子參加遊樂活動。(莊文怡辦公室提供)

每年5月既是亞太裔傳統月，也是猶太裔傳統月，南布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡攜手眾多社區機構，於17日在布碌崙(布魯克林)班森賀舉行了第二屆亞太裔傳統月和猶太裔傳統月慶祝活動。

當天的活動豐富多彩，主舞台有歌舞表演，現場還有充氣城堡、臉部彩繪、吹泡泡、手工藝製作、國際象棋比賽、有獎問答、食物派送等。眾多機構還在現場支起攤位，提供便民資訊和服務。

該活動由市議員莊文怡攜手布碌崙賓臣墟區猶太社區中心(JCH)、紐約猶太社區關係委員會(JCRCNY）共同舉行。前市議員、JCRCNY首席執行官崔馬克(Mark Treyger表示，猶太社區和華社不僅為紐約市及當地社區的建設做出了巨大貢獻，同時也曾飽受仇恨與偏見的侵害，「但我們絕許仇恨勢力占據上風，我們將加倍努力，堅定不移地與偏見的侵害」。

市議長曼寧(Julie Menin)致詞時指出，「如今我們正攜手同心，向各種形式的仇恨大聲說『不』。我們之間的共同點遠多於分歧，我們必須緊緊依托這種精神上的共鳴與契合」。

市議員莊文怡說，亞太裔和猶太裔擁有許多共同的文化特質，都高度重視家庭價值觀，重視公共安全，「我們要堅定地站在一起，彼此守望相助，我們要勇敢地去抗爭，確保這種仇恨的惡性循環永遠不會在紐約市上演，我們每個人理應擁有更美好的生活」。

第17區州參議員參選人賀立寧感謝機構和社區對本次活動的支持。他表示，「班森賀之所以美麗，正和紐約市一樣，在於它的多元性」。

這場活動得到了華人社區服務中心、繁榮布碌崙協會、海灣大道華商會、松柏之家社區服務中心和亞美醫協慈善基金會等機構的支持。

布碌崙班森賀舉行第二屆亞裔和猶太裔傳統月慶祝活動。(莊文怡辦公室提供)
布碌崙班森賀舉行第二屆亞裔和猶太裔傳統月慶祝活動。(莊文怡辦公室提供)

布魯克林 猶太 紐約市

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