「台灣巡禮」24日登場 逾70攤進駐聯合廣場

「台灣巡禮」(Passport to Taiwan)將於24日在曼哈頓聯合廣場登場，突圍去年活動人潮。(本報檔案照)

由紐約台美社群創立的年度文化活動「台灣巡禮」(Passport to Taiwan)，將於5月24日(周日)在曼哈頓 聯合廣場(Union Square)舉行。今年為活動創辦24周年，現場將設有70多個攤位，包括25個飲食攤、15個文創攤位，並有來自台灣的四個縣市參與。

「台灣巡禮」自2002年創辦以來，每年配合台美傳統週舉行，內容包括台灣美食、市集、音樂、文化體驗與舞台演出。主辦單位表示，活動多年來除提供台美社群交流平台，也讓紐約民眾有機會接觸台灣文化。

今年參與的台灣縣市包括高雄市、台南市、嘉義縣與嘉義市，其中嘉義縣與嘉義市為首次參與。主辦單位指出，高雄市將呈現港口城市文化意象；嘉義市以「KANO」棒球故事介紹台灣棒球文化；嘉義縣則推廣高山茶文化。

台南市今年結合月老文化，準備祈緣小物與現場民眾互動。主辦單位表示，本次由台南多間月老廟宇協力，包括祀典大天后宮、臺灣祀典武廟、臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮、八吉境寧南坊重慶寺，以及台南正統鹿耳門聖母廟，提供月老結緣小物。

活動現場也將有多個台灣飲食與文創攤位。其中一個飲食攤位由哈佛大學畢業生Rose Lee創立，主打自製鳳梨酥。主辦單位並推出限量福袋，內容包括活動限定T恤、Taiwan Beer紀念杯及「茄芷袋」；購買者可參加台灣來回機票抽獎。

活動執行長許伯丞表示，紐約台灣商會多年來持續贊助「台灣巡禮」，也協助提供經費支持參與活動的小商家，降低攤商參與成本；今年活動除邀請來自台灣與紐約的表演團隊，也希望透過地方城市展示與民間攤商參與，呈現台灣文化在紐約的多元面貌。

「台灣巡禮」(Passport to Taiwan)將於24日在曼哈頓聯合廣場登場，主辦單位與台灣地方城市代表日前介紹今年活動亮點，包括美食、市集、表演、KANO棒球文化、高山茶與台南月老祈緣小物等。(記者許振輝／攝影)