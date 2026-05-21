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台灣童玩節傳情 重現經典遊戲與手作

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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第二屆「2026台灣童玩節」17日在紐約台灣會館舉行。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
第二屆「2026台灣童玩節」17日在紐約台灣會館舉行。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

第二屆「2026台灣童玩節」17日在紐約台灣會館舉行，吸引數百大紐約地區家庭參與，活動以台灣傳統童玩與文化體驗為主軸，透過「大孩子帶小孩子」的互動形式，引導孩童在遊戲中學習文化，在體驗中建立連結。

現場設置多項台灣經典遊戲與手作活動，包括布袋戲展示、彈珠台、套圈、釣魚、飛標、乒乓球、粿模製作、丟黏球，以及折餐紙盒與服裝繪畫等，讓不同文化背景的參與者皆能在輕鬆氛圍中接觸台灣文化。

其中，由Katherine Chi策畫的布袋戲專區還設有現場導覽，介紹掌中戲的歷史與藝術特色。此外活動還設有「集章兌換」機制，參加者集滿八個遊戲印章即可兌換小禮物，並包含珍珠奶茶、剉冰、三明治、果汁及瓶裝水等在內的台灣風味小吃。

本屆童玩節總策畫紀慶華介紹，相比首屆童玩節，節目稍有調整，以更適合孩童遊玩，並增加了禮品數目，亦新添布袋戲的專區。另一方面，此次籌備團隊全數由志工組成，展現社區高度凝聚力。海外青年文化大使協會(FASCA)志工將擔任各項童玩關卡的關主，引導孩童在遊戲中學習文化。

活動由國立臺灣師範大學美東校友會(NTNUAA)、海外青年文化大使協會及Taiwan YES!聯合主辦，並獲多個僑界團體協辦支持。主辦方強調，童玩節不僅是親子娛樂活動，更是文化交流平台，期望透過遊戲這一跨越語言的媒介，促進不同族裔家庭互動，提升對台灣文化的認識與理解。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢、紐約華僑文教服務中心主任王怡如、副主任王鈺淇，及州眾議員金兌錫代表楊愛倫等參與了此次活動。

第二屆「2026台灣童玩節」17日在紐約台灣會館舉行。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
第二屆「2026台灣童玩節」17日在紐約台灣會館舉行。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

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